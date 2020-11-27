«Фридом Финанс»: S&P 500 склонен к возобновлению восходящего движения

Михаил Денисламов, аналитик «Фридом Финанс»:

Торги 25 ноября американские фондовые площадки завершили разнонаправленно. Индекс S&P 500 опустился на 0,16%, до 3630 пунктов, Dow Jones потерял 0,58%. NASDAQ прибавил 0,48%, достигнув нового исторического максимума. Макроэкономическая статистика оказалась преимущественно негативной. Сектор циклических потребительских товаров стал лидером роста и прибавил 0,6% в преддверии традиционных распродаж в «черную пятницу». Сектор энергетики скорректировался на 2,4% из-за фиксации позиций перед выходными, но с начала недели его рост составляет внушительные 10%.

По сообщению WSJ, Salesforce (CRM: -5,4%) может приобрести корпоративный мессенджер Slack (WORK: 37,6%).

Квартальные результаты The Gap (GPS: -19,6%) оказались смешанными. Выручка превзошла ожидания, а EPS из-за высоких маркетинговых затрат не удалось сделать инвесторам приятный сюрприз.

Отчет ретейлера Nordstrom (JWN: +11,6%) за квартал оказался лучше ожиданий, на этом фоне его акции взлетели. До этого подобную динамику после квартальных релизов показали бумаги Macy’s и Kohl’s.

Сегодня мировые фондовые площадки демонстрируют преимущественно боковую динамику. Новостной фон нейтрален. AstraZeneca может продолжить международные испытания своей вакцины от COVID-19, так как многие эксперты-вирусологи выразили сомнения в ее эффективности и надежности. Главный научный советник госпрограммы Operation Warp Speed по распространению вакцин от коронавируса выразил надежду, что к маю-июню 2021 года будет привито 70-80% населения США. Тогда страна сможет вернуться к привычному образу жизни. Отметим, что по последним опросам только 58% американцев готовы вакцинироваться. Отсутствие энтузиазма у населения может замедлить процесс.

Оптимизм в отношении вакцин, похоже, начинает понемногу утихать, а общее число госпитализированных с коронавирусом в США превысило 90 тыс. На этом фоне акции технологических компаний могут снова получить поддержку. Сегодня при отсутствии значимых новостей торги пройдут спокойно.

Азиатские фондовые площадки закрылись в зеленой зоне. Японский Nikkei поднялся на 0,4%, китайский CSI300 вырос на 1,24%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,28%. Европейские индексы в плюсе. EuroStoxx 50 поднимается на 0,4%.

Аппетит к риску неуверенный. Ставка по 10-летним трежерис снижается до 0,86%. Фьючерс на нефть Brent растет до $48. Золото торгуется у $1810.

Ожидаем, что S&P 500 проведет предстоящую сессию в диапазоне 3615-3645 пунктов.

Публикации значимой макростатистики сегодня не запланировано.

Индекс настроений от Freedom Finance поднялся до 52 из 100. Показатель отражает надежду участников рынка на восстановление глобальной экономики в 2021 году. Беспокойство о негативных последствиях пандемии коронавируса начинает снижаться благодаря перспективам скорого начала массовой вакцинации.

Технически S&P 500 склонен к возобновлению восходящего движения после консолидации. За минувшую сессию картина не изменилась. Накануне индекс широкого рынка уверенно вышел из «треугольника», что может означать окончание коррекции. Потенциал роста присутствует, так как состояния перекупленности по индикатору RSI пока не наблюдается. Для уверенного восходящего движения индексу широкого рынка необходимо преодолеть сопротивление в виде долгосрочной трендовой линии, пролегающей в области 3650-3655 пунктов.