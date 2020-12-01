ПСБ: К концу дня рубль может оказаться под давлением

Богдан Зварич, главный аналитик ПСБ

Сегодня перед открытием торгов на российском рынке для рубля сложился противоречивый внешний фон. Фактором давления выступит ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent снижается на 0,8%, отступив в район 47,5 доллара за баррель. При этом умеренное укрепление валют развивающихся стран поддержит рубль. Несмотря на снижение цен на нефть, в начале сессии ожидаем умеренного укрепления рубля по отношению к основным мировым валютам, что приведет к отступлению пары доллар/рубль ниже 76,2 рубля. В дальнейшем, в случае ухудшения ситуации в ценах на нефть, давление на рубль может усилиться, в результате чего американская валюта отыграет утренние потери и перейдет к росту.

Напомним, что в понедедьник рубль ослаб по отношению к основным мировым валютам. Так, к окончанию дня доллар прибавил 0,7%, поднявшись в район 76,4 рубля, евро подтянулся на 0,2%, закончив торги чуть ниже 91,2 рубля.