Комментарии

ПСБ: К концу дня рубль может оказаться под давлением

Богдан Зварич, главный аналитик ПСБ

Сегодня перед открытием торгов на российском рынке для рубля сложился противоречивый внешний фон. Фактором давления выступит ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent снижается на 0,8%, отступив в район 47,5 доллара за баррель. При этом умеренное укрепление валют развивающихся стран поддержит рубль. Несмотря на снижение цен на нефть, в начале сессии ожидаем умеренного укрепления рубля по отношению к основным мировым валютам, что приведет к отступлению пары доллар/рубль ниже 76,2 рубля. В дальнейшем, в случае ухудшения ситуации в ценах на нефть, давление на рубль может усилиться, в результате чего американская валюта отыграет утренние потери и перейдет к росту.

Напомним, что в понедедьник рубль ослаб по отношению к основным мировым валютам. Так, к окончанию дня доллар прибавил 0,7%, поднявшись в район 76,4 рубля, евро подтянулся на 0,2%, закончив торги чуть ниже 91,2 рубля.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.

Реклама на сайте

Реклама на сайте

Все комментарии | Валюта | Деньги | Ценные бумаги