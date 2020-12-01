«Фридом Финанс»: В фокусе решение ОПЕК

Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

Неделя началась с умеренной коррекции. Большинство ликвидных акций закрылись на отрицательной территории. Лидерами роста стали бумаги Детского мира (+10,86%). В списке аутсайдеров оказался РБК (-23,87%). Пара USD/RUB торговалась в диапазоне 75,80-76,50.

Газпром (-1,87%) отчитался за третий квартал по МСФО. Объем продаж в натуральном выражении остался на прошлогоднем уровне. Однако цена реализации упала на 40%, а обесценение рубля не компенсирует потерь. Несмотря на это, EBITDA заметно превзошла прогноз и достигла 334 млрд руб. Скорректированная прибыль за девять месяцев достигла 320 млрд руб. Газпром по-прежнему намерен выплатить 50% годовой прибыли в виде дивидендов.

Сбербанк (-0,77%) представляет стратегию развития. Концепция базируется на построении цифровой экосистемы. Банк планирует в несколько раз увеличить проникновение небанковских сервисов в нынешнем десятилетии. Одним из ключевых направлений будет маркетплейс. Рынок умеренно позитивно оценивает стратегию. Стоит отметить, что небанковские услуги будут востребованы в первую очередь среди наиболее платежеспособной категории частных клиентов, а также бизнеса.

ГМК Норникель (-1,22%) проведет мероприятие для инвесторов. Котировки на максимуме с весны на фоне роста цены на никель, которая достигла $16 тыс. за тонну. ГМК серьезно увеличит рентабельность во втором полугодии. Риск сокращения дивидендов по итогам года, на наш взгляд, низок.

Ожидаем смешанную динамику. Будет отыгрываться итог встречи ОПЕК+. С высокой вероятностью ограничения будут продлены на два-три месяца, на что нефть отреагирует ростом в пределах 2%. Ориентир по индексу Мосбиржи: диапазон 3100-3150 пунктов. Прогноз для пары USD/RUB: 75,50-76,50 пункта.