ИАЦ «Альпари»: Золото и биотехнологии – наше всё

Вопреки пессимистическим ожиданиям, российский фондовый рынок в мрачном 2020 году показал не самые плохие результаты. В первую очередь, это касается индекса Московской Биржи, который за год даже вырос на 5,5%, до 3289,02 пункта. А вот у индекса РТС в прошедшем году всё было не очень хорошо – он упал за год на 13,4%, до 1387,46 пунктов. Такое падение валютного индекса можно объяснить обесценением рубля почти на 17% за 2020 год и снижением привлекательности рублёвых активов для иностранных инвесторов. В 2020 году цена нефти Brent рухнула на рекордные 21%, значительно снизив привлекательность вложений в акции нефтегазового сектора, которые считаются в России одними из наиболее высоконадёжных инвестиций. А вот цены на золото, наоборот, выросли за год более чем на 20%, так как на фоне жёсткого кризиса в мировой экономике, связанного с пандемией коронавируса, инвесторы перекладывались в золото как в защитный актив, и одновременно с ростом цен на золото росла привлекательность российских золотодобытчиков.

В 2020 году лидерами роста на фоне падающего рынка стали следующие акции:

«Селигдар» (рост в 3,5 раза до 45,55 руб. за акцию)

«ИСКЧ» (рост в 2,9 раза до 38,16 руб.)

«Полюс» (рост на 108% до 15225 руб.)

Таким образом, рост индекса МосБиржи в 2020 году вытянули на себе акции золотодобычи и компаний малой капитализации. Если в начале 2020 года, когда ещё ничто не предвещало кризиса, капитализация «Института стволовых клеток человека» не достигала миллиарда рублей, то к концу этого кризисного года капитализация компании выросла почти до 3 млрд руб. на фоне инвестиций в стартапы по разработке вакцины и лекарств от «ковида». А рост цен на золото способствовал росту спроса на акции золотодобытчиков, в первую очередь самой недооценённой компании «Селигдар», но и акции такой крупной корпорации как «Полюс», тоже не отставали. Наша целевая цена по акциям «ИСКЧ» составляет 43 руб., рекомендуем «держать» бумаги, по акциям «Полюса» - 16000 руб., рекомендуем также эти бумаги «держать». По акциям «Селигдара» у нас нет целевой цены и рекомендации.

Аутсайдерами рынка за 2020 год лидерами роста на фоне падающего рынка стали следующие акции:

Привилегированные акции «Татнефти» (-38%)

Обыкновенные акции «Татнефти» (-36%)

Депозитарные расписки QIWI (-36%)

Привилегированные акции «Башнефти» (-34%)

Как видим, лидерами снижения 2020 года стали акции некоторых нефтегазовых компаний. Причиной стал не только обвал цен на нефть, но ещё и отмена льгот на месторождения вязкой нефти, которая нанесла основной удар по проектам «Татнефти» и «Башнефти». Рынок опасался снижения дивидендов по акциям этих компаний, в том числе по «префам». Бумаги технологической группы QIWI потеряли в конце года больше трети стоимости из-за претензий ЦБ РФ к дочернему банку группы «Киви Банк» и опасений рынка, что деятельность группы может быть парализована, если у банка будет отозвана лицензия. Из данных бумаг у нас есть целевая цена и рекомендация по обыкновенным акциям «Татнефти»: рекомендуем «покупать» эти акции с полугодовым горизонтом в 600 руб.

На наш взгляд, нефтегазовый сектор будет одним из лидеров в 2021 году по мере восстановления цен на нефть. Также интересными в новом году могут оказаться инвестиции в ценные бумаги сектора технологий, строительства и розничной торговли на фоне укрепления рубля, развития новых технологий и роста розничных продаж.

Ожидаем, что в течение 2021 года индекс РТС может торговаться в коридоре 1300-1700 пунктов, а индекс МосБиржи — в диапазоне 3200-3700 пунктов.

Наталья Мильчакова, заместитель руководителя ИАЦ «Альпари»