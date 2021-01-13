ИАЦ «Альпари»: Российский рынок продолжит рост в январе

Пять компаний в составе индекса МосБиржи составляют удельный вес 55,05%: «Сбербанк» (14,25%), «Газпром» (13,72%), «Лукойл» (11,06%), «Яндекс» (8,12%), «Норникель» (7,9%).

По «Сбербанку» и «Яндексу» на ближайшие пять дней ожидается коррекционная фаза. Это может быть как снижение цен на акции, так и боковое движение в ограниченном ценовом диапазоне, чтобы одни участники рынка могли зафиксировать прибыль по длинным позициям, а другие — докупить их на спокойном рынке.

На фоне нефтяного ралли по «Газпрому» и «Лукойлу» ожидается продолжение роста цен. Одни бумаги нивелируют падение других. Учитывая, что индекс МосБиржи рублевый, то при растущих котировках на нефть и укреплении рубля стоит ожидать обновления максимума в ближайшие дни.

Ралли по нефти продолжилось на ожиданиях падения запасов в США, ужесточения предложения, а также ослабления доллара США на глобальном валютном рынке.

По Brent жду роста до $60 за баррель.

Рубль тоже себя чувствует очень хорошо при растущей нефти. По паре доллар/рубль ожидается снижение до зоны 70-72 руб. за один доллар. Учитывая все ожидания, по индексу МосБиржи можно выделить два целевых уровня — 3645 и 3823 пунктов.

Также состоит посматривать за динамикой индекса SP500. Между российскими и американскими индексами сохраняется тесная связь. Коррекция по SP500 ограничит рост индекса МосБиржи.

Владислав Антонов, аналитик ИАЦ «Альпари»