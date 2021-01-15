Комментарии

ПСБ: Риски по Китаю ограничивают потенциал для роста нефти

Крылова Екатерина, управляющий эксперт ПСБ

Цены на нефть Brent продолжают оставаться под давлением: ухудшение ситуации с коронавирусом в Китае и ожидания новых локдаунов нивелировали сильные статданные по импорту КНР и новый план эк.стимулов США Дж.Байдена в 1,9 трлн долл. Общерыночная эйфория на ожиданиях «вертолетных денег» довольно сильна, но дневной рост числа заболевших в Китае до максимумов за более чем 10 месяцев несомненно вызывает беспокойство. Хотя совокупное число заболевших в стране находится заметно ниже пиков начала 2020 г., но опасения новой волны вируса закономерно растут, особенно с учетом предстоящих длинных выходных в феврале (китайский новый год).

Мы полагаем, что достаточно уже «перегретая» нефть продолжит снижаться к нижней границе диапазона 50-55 долл./барр., реагируя на ухудшение обстановки в крупнейшем потребителе сырья - Китае.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.

Реклама на сайте

#землетрясение #Иркутск #Байкал 2021
Три новых землетрясения произошли в Монголии за ночь, два из них ощутили в Иркутске
Эксперты заявили, что монгольское землетрясение могло повлиять на ледостав на Байкале
Новое землетрясение произошло в Монголии, толчки зафиксировали в более 30 населенных пунктах Приангарья
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все комментарии | Валюта | Деньги | Ценные бумаги