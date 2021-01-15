ПСБ: Риски по Китаю ограничивают потенциал для роста нефти
Крылова Екатерина, управляющий эксперт ПСБ
Цены на нефть Brent продолжают оставаться под давлением: ухудшение ситуации с коронавирусом в Китае и ожидания новых локдаунов нивелировали сильные статданные по импорту КНР и новый план эк.стимулов США Дж.Байдена в 1,9 трлн долл. Общерыночная эйфория на ожиданиях «вертолетных денег» довольно сильна, но дневной рост числа заболевших в Китае до максимумов за более чем 10 месяцев несомненно вызывает беспокойство. Хотя совокупное число заболевших в стране находится заметно ниже пиков начала 2020 г., но опасения новой волны вируса закономерно растут, особенно с учетом предстоящих длинных выходных в феврале (китайский новый год).
Мы полагаем, что достаточно уже «перегретая» нефть продолжит снижаться к нижней границе диапазона 50-55 долл./барр., реагируя на ухудшение обстановки в крупнейшем потребителе сырья - Китае.
На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских
и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции.
Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации.
С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала.
Комментарии носят исключительно ознакомительный характер;
они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг.
Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом
не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.