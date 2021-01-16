ПСБ: Рынок завершил неделю на минорной ноте

Богдан Зварич, главный аналитик ПСБ:



– В пятницу российский фондовый рынок вновь перешел в коррекцию на ухудшении внешнего фона. Так, давление на наши акции оказала динамика рынка энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent потерял более 2,5%, отступив в район 55 долларов за баррель. Также продажам на нашем рынке способствовала динамика западных площадок. Так, в Европе к вечеру основные индексы падали в пределах 1,9%, а в США в ходе первого часа торгов Dow Jones и S&P500 потеряли порядка 0,7%. На таком фоне к закрытию индекс МосБиржи снизился на 1%, отступив в район 3454 пунктов. Аутсайдерами торгов выступили акции Новатэка и Магнита, упавшие на 3,7% и 3% соответственно.

Лучше рынка торговались М.Видео и Роснефть, прибавившие 3,4% и 1,8%. По итогам недели можно констатировать, что рынок провел ее в боковом движении. Так, индекс МосБиржи был «зажат» в диапазоне 3450-3500 пунктов. В рамках ближайших сессии рынок может выйти вниз из данного коридора. Способствовать этому может продолжение коррекции на рынке энергоносителей, где мы ожидаем отступления ближайшего фьючерса на нефть марки Brent в район 50-53 долларов, а также снижение аппетита к рисковым активам на росте опасений инвесторов относительно динамики мировой экономики.



На валютной секции Московской биржи рубль ослаб по отношению к основным мировым валютам. Так, к окончанию основной сессии доллар прибавил 0,7%, поднявшись в район 73,7 рубля, евро подтянулся на 0,1%, торгуясь в районе 89,2 рубля. Отметим, что давление на рубль оказали как ситуация на рынке энергоносителей, так и ослабление валют развивающихся стран, которые снижались в пятницу на ухудшении отношения инвесторов к рисковым активам. Несмотря на сегодняшнее снижение, по итогам недели национальная валюта смогла укрепиться к доллару и евро. При этом пара доллар/рубль вплотную подходила к нижней границе диапазона 73-75 рублей, однако долларовые «медведи» так и не смогли найти повода для ее тестирования. В рамках ближайших сессии, в случае ухудшения внешней конъюнктуры, рубль может перейти к ослаблению, что позволит доллару подняться к верхней границе данного коридора. При этом сдерживать снижение рубля будет подготовка экспортеров к пику налоговых выплат, который приходится на 25 января.