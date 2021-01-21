Комментарии

ПСБ: Газпром – в достройку Северного потока-2 верим

Как ожидалось, США 19 января ввели санкции против трубоукладчика Фортуна. Тем не менее, мы считаем, что это ничего не меняет. Основное – это поддержка Германии и ее сильная позиция в переговорах с США.  Мы в базовом сценарии полагаем, что Северный поток-2 будет достраиваться в этом году, но сроки, вероятно, отодвинутся на конец года. Рекомендацию «покупать» акции Газпрома с таргетом 268 руб./акцию (потенциал роста 19% от текущей цены) сохраняем.

Как ожидалось, США  в рамках закона CAATSA («О противодействии противникам Америки посредством санкций») вчера внесли в санкционный список трубоукладчик Фортуна и его владельца, компанию ООО «КВТ-РУС». Это означает запрет экспорта, банковских и валютных операций, блокирование активов и имущества. Напомним, что трубоукладчик ведет работы по строительству Северного потока-2, ключевого проекта Газпрома.  

С одной стороны, факт подпадания Фортуны под санкции США конъюнктурно негативен для бумаг Газпрома. С другой стороны, считаем, что пока это ничего не меняет.

Мы рассчитываем на сильную позицию ключевого сторонника проекта - Германии, где как раз был учрежден экологический спецфонд в поддержку Северного потока-2. Также немаловажна и поддержка других европейских партнеров – Франции, Австрии. Даже кандидат на пост нового генсекретаря США допустил, что европейские партнеры США могут не согласиться остановить строительство, несмотря на все попытки давления со стороны Америки.  
Также с сегодняшнего дня новым президентом США станет Дж.Байден, и пока мы не ждем усиления санкционного давления: нужно время на формирование новой позиции.

В итоге, мы в базовом сценарии сохраняем предположение, что проект Северный поток-2 будет достраиваться в этом году, но с некоторым смещением по срокам (на конец года). В настоящее время проект завершен на 94%, осталось уложить трубы в водах Дании. Рекомендацию «покупать» акции Газпрома с таргетом 268 руб./акцию (потенциал роста 19% от текущей цены) сохраняем.

ПАО «Промсвязьбанк»

/ Сибирское Информационное Агентство /
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