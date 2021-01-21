«Фридом Финанс»: Инвесторы приветствуют Джо Байдена

Михаил Денисламов, аналитик «Фридом Финанс»:

Торги 19 января американские фондовые индексы завершили в зеленой зоне. Индекс S&P 500 поднялся на 0,81%, до 3799 пунктов, NASDAQ вырос на 1,53%, Dow Jones прибавил 0,38%. Оптимизм был обусловлен призывом к Конгрессу Джанет Йеллен, которая станет следующим министром финансов, увеличить фискальные стимулы путем повышения госрасходов. Технологический сектор стал одним из лидеров роста с результатом 1,31%, так как Джанет Йеллен выступила против резкого увеличения корпоративных налогов.

Инвестбанк Goldman Sachs (GS: -2,3%) продемонстрировал сильные результаты, но менеджмент проявил осторожность, прогнозируя доходы от трейдинга.

General Motors (GM: +9,8%) заключила соглашение о партнерстве с Microsoft (MSFT: +1,8%) в части коммерциализации электрокаров с функцией автопилота.

Lithium Americas (LAC: +30,6%) получила разрешение от Бюро земельного управления на добычу лития в Неваде.

Сегодня мировые фондовые площадки демонстрируют смешанную динамику. Новостной фон преимущественно спокойный. В центре внимания инвесторов – инаугурация Джо Байдена, который станет 46-м президентом США. В первые часы и дни в должности главы государства Байден планирует отменить ряд указов Дональда Трампа, касающихся политики в отношении климата, иммиграции и ряда других аспектов. Действительно важными для фондового рынка будут решения, связанные с борьбой против COVID-19. Ожидается, что Байден обяжет граждан носить маски на территории федеральных объектов и установит дополнительные санитарные правила. В первые 100 дней своего срока новый глава государства рассчитывает, что от коронавируса будет привито 100 млн человек. Инвесторы будут наблюдать за тем, насколько успешно будет реализован этот план. При ускорении темпов прививочной кампании эта отметка станет достижимой.

Эпидемиологическая ситуация в США постепенно улучшается, что позитивно отражается на настроениях участников рынка. Число пациентов, госпитализированных с коронавирусной инфекцией, снизилось до 123,8 тыс. с исторического максимума 132,5 тыс., достигнутого двумя неделями ранее. Вероятно, пиковые нагрузки на госпитали США остались позади. В ближайшее время волатильность в разрезе секторов и индустрий увеличится в связи с публикацией квартальной отчетности. Ожидания инвесторов в целом позитивны, но решающее значение будут иметь прогнозы менеджмента на 2021 год.

Азиатские фондовые площадки закрылись разнонаправленно. Японский Nikkei снизился на 0,38%, гонконгский Hang Seng вырос на 1,08%, китайский CSI300 прибавил 0,72%. Европейские площадки в зеленой зоне. EuroStoxx 50 растет на 0,6%.

Аппетит к риску неуверенный. Ставка по 10-летним трежерис колеблется у 1,10%. Фьючерс на нефть Brent растет выше $56. Золото дорожает до $1855.

Ожидаем, что S&P 500 сегодня протестирует область 3820-3825 пунктов.

Сегодня квартальный отчет представит банк Morgan Stanley (MS). Рынок ожидает рост выручки на 6,7% г/г, до $11,58 млрд, при скорректированной EPS на уровне $1,30 против $1,20 годом ранее. В течение последних лет банк наращивал кредитный портфель, который по состоянию на третий квартал 2020 года составил 16% от баланса. На этом фоне можно ожидать более сильное давление низкой чистой процентной маржи на финансовый результат банка.

Также сегодня результаты представит гигант рынка потребительских товаров Procter & Gamble (PG). Ожидается рост выручки на 5,6%, до $19,27 млрд, при росте скорректированной EPS на 6,4%. В период пандемии повышенный спрос предъявлялся на товары для уборки и гигиеническая продукция. Инвесторов интересует реализация программы сокращения расходов.

Индекс настроений от Freedom Finance поднялся до 58 из 100. Показатель отражает надежду участников рынка на восстановление глобальной экономики в 2021 году. Беспокойство о негативных последствиях пандемии коронавируса слабеет благодаря перспективам массовой вакцинации.

Технически S&P 500 по-прежнему склонен к краткосрочной консолидации. Накануне индекс широкого рынка продемонстрировал резкий отскок от уровня 3750 пунктов, сигнализируя о сохранении силы покупателей. Технические индикаторы дают смешанную картину. В случае уверенного преодоления исторического максимума на уровне 3827 пунктов S&P 500 продолжит восходящее движение в границах равноудаленного канала.