ИАЦ «Альпари»: Рынок бодро покупает

Рынок бодро покупает, раз внешний фон этому способствует. Индекс МосБиржи вечером в среду поднялся к 3470 пунктам и способен нацелиться, пока у инвесторов хорошее настроение, на 3485 пунктов. Индекс РТС вернулся к 1487 пунктам и способен торговаться в пределах 1470-1495 пунктов. Итак, коррекция оказалась непродолжительной, хотя нужно признать, что поводов для нее достаточно и сейчас.

Список рыночных фаворитов сегодня очень неоднородный. В фокусе внимания покупателей акции БСП, «Ростелекома» и «НорНикеля» — очень неплохо для разнообразия, видимо, чувствуют себя бумаги «Полиметалла» на фоне восстановления цены на золото.

Под давление попали бумаги «М.Видео» и «МосБиржи», которые периодически выступают в роли защитных бумаг, но рыночный спрос на эту категорию в настоящее время незначительный.

Внешняя конъюнктура вполне позитивная. Заокеанские рынки открылись в хорошем плюсе, инвесторы ждут инаугурации Джо Байдена и его речи, которая последует далее. Америка получила самого возрастного президента, и очень интересно, какой будет следующая страница ее истории.

Доллар США к вечеру продолжает снижение в паре с рублем. На стороне «россиянина» сейчас много фундаментальных факторов — от прироста цены на нефть до локального снижения доллара на мировом валютном рынке. Пара доллар/рубль торгуется по 73,45 руб. и пока прочно встает в коридор 73-75 руб. Евро ушел под отметку 89,00 руб. и готов тестировать область 88,85 руб.

Анна Бодрова, старший аналитик ИАЦ «Альпари»