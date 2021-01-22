«Фридом Финанс»: Индекс Мосбиржи может завершить неделю ростом до 3500 пунктов

Валерий Емельянов, аналитик «Фридом Финанс»:

Глобальные рынки по большей части продолжают ралли, вызванное вступлением в должность Джо Байдена. Позитивные настроения также подогревает ускорение сезона отчетностей в США: все больше компаний выход с данными, и большая их часть по своим показателям опережает прогнозы аналитиков. Индексы США и Европы преимущественно в зеленой зоне. Азиатские площадки показали к утру прирост до 1,5%. Индекс развивающихся стран MSCI Emerging markets также в плюсе, несмотря на существенный прирост в среду. К вечеру этот слабый подъем вполне может перейти к коррекции.

Нефть, напротив, проседает. Brent, сумев подняться в среду выше $56,6 впервые за неделю торгов, сегодня торгуется преимущественно ниже 56. Поводов для распродажи у инвесторов нет. Просадка, вероятнее всего, будет краткосрочной фиксацией прибыли перед дальнейшим ростом. На этом фоне преобладающий сценарий на конец этой сессии и на начало пятницы – рост до $57 или чуть выше. Конец недели, вероятно, встретим в диапазоне $56,5-57 за баррель.

РТС заметно снижается вопреки нейтральному внешнему фону. Долларовый индикатор российского рынка, поднимаясь в моменте чуть выше 1500 пунктов, вновь отскочил в нижнюю часть диапазона 1450-1500. К вечеру около половины потерь удалось восстановить, но все равно снижение по отношению к среде составило около 20 пунктов, или почти 1,4%. Пятница обещает показать боковое либо слабо растущее движение. Выше 1500 завершить неделю РТС уже вряд ли удастся.

Индекс Мосбиржи держится чуть более устойчиво, чем долларовый РТС – по причине ослабления российской валюты. В рублях рынок за день потерял меньше 1% капитализации. В течение дня волатильность была довольно высокой. Индекс Мосбиржи колебался в широких пределах от 3410 до 3490 пунктов и в итоге нашел равновесие чуть ниже середины данного коридора. Сценарий роста в пятницу преобладает. Рынок может вновь подняться выше 3500, но без сильного внешнего фона закрепиться там не сумеет.

В числе наиболее подвижных акций сегодня Детский мир (+2%). Интерес инвесторов к ним не спадает четвертую сессию подряд. Торговая сеть показала позитивную отчетность, нарастив в оборот в 2020 году на 11% почти до 143 млрд рублей. Одновременно с этим Детский мир объявил об изменении в составе акционеров: совладельцами управляющего холдинга стали менеджеры из золотопромышленного «Полюса». Обе компании сейчас в хорошей финансовой форме, хотя предсказать взаимное их влияние пока очень сложно. До конца зимы акции Детского мира могут вновь протестировать уровень 150, что дает более 7% потенциального роста.

Рубль продолжает валютные качели в паре с долларом и евро. Сегодня мы вновь наблюдаем рост внутри среднесрочного коридора 73-74 за единицу американской валюты. В пятницу можем увидеть прорыв с заходом в диапазон 74-74,5, но большую часть времени, вероятно, мы будем наблюдать колебания USD/RUB возле уровня 74. Евро, сумев нащупать дно в паре с долларом, теперь смелее растет против рубля, но пока недалеко ушел от средних недельных значений. В пятницу возможен поход на 90 рублей с фиксацией чуть ниже этой отметки.