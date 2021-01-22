Комментарии

ПСБ: Цены на нефть сползают вниз, растут опасения по спросу Крылова Екатерина, управляющий эксперт ПСБ Цены на нефть Brent снижаются по мере затухания эйфории относительно стимулов экономики США. На первый план вновь вышли опасения по спросу на энергоносители: восстановление может быть не столь быстрым, учитывая сложную ситуацию с коронавирусом и отложенный эффект от вакцинации. Наибольшее беспокойство вызывает Китай, где в начале февраля начнутся длинные выходные (новый год по лунному календарю), и число заболевших может увеличиться. Сегодня в фокусе статданные по запасам в США от Минэнерго. Ждем дальнейшего сползания цен на нефть Brent к нижней части диапазона 50-55 долл./барр.

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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