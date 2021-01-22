ПСБ: В целом настроения на глобальных рынках на утро пятницы негативные

Сегодня перед открытием торгов на российских площадках для национальной валюты сложился негативный внешний фон, что приведет к подъему пары доллар/рубль в район 74 рублей в начале сессии

Сегодня коррекционное движение, вероятно, продолжится, чему будет способствовать слабая глобальная конъюнктура фондовых площадок и откат нефтяных котировок. В результате индекс МосБиржи может выпасть из диапазона 3400-3500 пунктов

Сегодня доходность 10-летних ОФЗ может сдвинуться ближе к верхней границе диапазона 6,10 – 6,20% годовых

Северсталь (ПОКУПАТЬ) в 4 квартале сократила выплавку стали на 4%, продажи упали на 18% - (ПОЗИТИВНО)

НАШЕ МНЕНИЕ: Северсталь показала неплохие операционные результаты за 4 квартал 2020 года. Сказался эффект высокой базы и возросшая доля экспортных продаж с длительным сроком реализации. Доля продаж стальной продукции на внутреннем рынке продолжила расти, как и доля продукции с высокой добавленной стоимостью. Средневзвешенная цена продаж стали в 4 квартале увеличилась на 8% кв./кв., но рост поставок на внутренний рынок ограничит позитивный эффект от ралли экспортных цен на сталь. Благоприятная ценовая конъюнктура на стальную продукцию и сырье положительно повлияют на финансовые результаты в 1 квартале.

АЛРОСА (ПОКУПАТЬ) снизила добычу на 23% в 4 квартале, продажи выросли в 3,4 раза - (ПОЗИТИВНО)

НАШЕ МНЕНИЕ: Сильные продажи в четвертом квартале обусловлены восстановлением спроса как со стороны гранильного сектора, так и конечных покупателей. Выручка от продаж алмазно-бриллиантовой продукции в четвертом квартале составила $1,222 млрд, что в 2,1 раза выше показателя предыдущего периода и на 33% в годовом сравнении. В целом за год продажи составили $2,802 млн, снизившись на 16%. По этому показателю Алроса впервые в истории смогла опередить своего главного конкурента – De Beers. Мы ожидаем, что рост цен на алмазы и улучшение продаж в ключевых регионах продолжится в 1 квартале.

Инвесткомпания Altus Capital, ставшая владельцем 25% акций Детского мира, привлекает в суб-фонд двух инвесторов - (ПОЗИТИВНО)

НАШЕ МНЕНИЕ: Новость позитивная, так как отражает повышенный долгосрочный интерес инвесторов к бизнесу ритейлера. По нашим оценкам, справедливая стоимость Детского мира составляет 157 руб. за акцию, потенциал роста 12%.

ПАО «Промсвязьбанк»