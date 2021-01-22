«Фридом Финанс»: Ориентир на закрытие для индекса Мосбиржи 3380-3460 пунктов

Александр Осин, аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

Индекс Мосбиржи сегодня к 11:30 мск упал на 1%, следуя за негативной динамикой нефтяных цен. При этом котировки фьючерсов на фондовые индексы США снижаются в пределах 0,5%.

Возможно, причиной беспокойства участников российского рынка стали первые указы президента США Джозефа Байдена. Белый дом отозвал разрешение на строительство нефтепровода TC Energy Keystone XL, по которому должны были идти поставки из Канады на побережье Мексиканского залива, а также ввел мораторий на разработку нефтяных месторождений в Арктическом национальном заповеднике. Это означает ограничение регуляторами средне- и долгосрочных инвестиций в ТЭК, а также снижение поставок нефти с высокой себестоимостью добычи. Последнее окажет сдерживающее влияние на рентабельность добычи, что особенно важно для реализации арктических проектов Роснефти. Сдерживание спроса и давление на сырьевой сегмент рынка обусловит также возвращение США в Парижское соглашение по климату, которое предполагает существенное ограничение потребления углеводородного сырья в качестве топлива.

На этом фоне лучше рынка выглядят бумаги эмитентов, чей бизнес ориентирован на внутренний рынок. Котировки привилегированных и обыкновенных акций Нижнекамскнефтехима опускаются примерно на 0,5% на сообщениях о росте цен на нефтепродукты при отсутствии признаков значимого регуляторного давления на отрасль. Минэнерго 20 декабря рекомендовало нефтяникам повысить производство и увеличить поставки на внутренний рынок, при этом потенциал роста оптовых цен на их продукцию почти исчерпан, поскольку они уже близки к стоимости экспортных поставок.

Акции Распадской отыграли данные об увеличении добычи угля в четвертом квартале на 93% кв/кв, до 2,76 млн тонн, хотя результат был в целом ожидаем в связи с активным ростом мировых цен на уголь в ноябре-декабре. Этот тренд будет способствовать улучшению прогнозов таргета по бумагам Распадской на среднесрочном и долгосрочном горизонте.

В аутсайдерах бумаги Роснефти, Газпрома и Газпром нефти, отыгрывающие усиливающиеся внешнеполитические риски и вероятность ввода новых санкций. 20 января ЦБ отчитался о том, что в четвертом квартале в Россию не поступило прямых иностранных инвестиций. В этот же период Trafigura завершила сделку по приобретению доли в проекте «Восток Ойл» на сумму в $7 млрд. Таким образом, Банк России подтвердил, что данная сделка состоялась почти исключительно на российские средства. Это доказывает, что российские банки вопреки санкционным рискам способны самостоятельно финансировать крупнейшие международные проекты в РФ. Кроме того, данные регулятора отражают усиление рыночных позиций производителей сырья, а также наличие спроса на их продукцию. Это позитивно для оценок средне- и долгосрочных рисков и доходности вложений в фондовый рынок России.

До конца текущей сессии отечественные фондовые площадки продолжат умеренно негативную динамику, ограниченную техническими факторами. Ориентир на закрытие для индекса Мосбиржи: 3380-3460 пунктов, диапазон для курсов USD/RUB и EUR/RUB: 73,90-74,50 и 89,60-90,80 соответственно.