«Фридом Финанс»: Ралли сменила коррекция

Михаил Денисламов, аналитик «Фридом Финанс»:

Торги 21 января американские фондовые площадки провели в узком диапазоне. Индекс S&P 500 поднялся на символические 0,03%, до 3853 пунктов, NASDAQ прибавил 0,55%, Dow Jones потерял 0,04%. Новостной фон оставался спокойным. Макростатистика оказалась преимущественно лучше ожиданий. Акции роста опережали акции стоимости, что отражает динамика технологического сектора, который выглядел лучше рынка, поднявшись на 1,32%.

· По сообщениям в СМИ, Apple (AAPL: +3,7%) разрабатывает гаджет для взаимодействия с виртуальной реальностью. Релиз намечен на 2022 год.

· Квартальные результаты United Airlines (UAL: -5,7%) оказались на уровне ожиданий, но прогноз на следующий квартал разочаровал инвесторов.

· Инфраструктурная компания из нефтегазового сектора Kinder Morgan (KMI: -2%) продемонстрировала неплохие результаты, но аналитики ждут дополнительной информации, включая прогнозы, которая должна быть раскрыта на дне инвестора, запланированном на 27 января.

Сегодня мировые фондовые площадки демонстрируют негативную динамику, которую мы расцениваем как коррекцию после ралли. Европейские лидеры выражают озабоченность по поводу обнаружения новых мутаций коронавируса, из-за распространения которых могут понадобиться более продолжительные карантинные меры.

Президент Джозеф Байден подписал указы, которые определяют рамки новой стратегии борьбы с эпидемией. В частности, предполагается развертывание многочисленных пунктов вакцинации и привлечение к ней большего числа медработников. Одна из основных преград для активизации прививочной кампании – недостаточное государственное финансирование. Для решения этой проблемы в представленном Байденом пакете стимулов на $1,9 трлн были предусмотрены расходы в объеме как минимум $160 млрд. Республиканцы подвергли критике отдельные пункты предложенной программы. Мы считаем, что план Байдена в первоначальном виде принят не будет. Скорее всего, поддержку обеих партий получит пакет объемом менее $1 трлн, что может умерить оптимизм инвесторов. Спикер нижней палаты Конгресса Нэнси Пелоси отметила, что детальная проработка законопроекта начнется на следующей неделе, на которую также приходится пик сезона отчетов. В этой связи волатильность в краткосрочной перспективе будет повышенной.

· Азиатские фондовые площадки закрылись преимущественно в красной зоне. Японский Nikkei снизился на 0,44%, гонконгский Hang Seng упал на 1,60%, а китайский CSI300 поднялся на 0,09%. Европейский EuroStoxx 50 теряет 0,7%.

· Аппетит к риску неуверенный. Ставка по 10-летним трежерис поднялась до 1,10%. Фьючерс на нефть Brent снижается до $55,3. Золото дешевеет до $1860.

Ожидаем, что S&P 500 проведет предстоящую сессию в диапазоне 3820-3860 пунктов.

В эту пятницу стоит обратить внимание на предварительные индексы деловой активности от Markit за январь. В производственном секторе, согласно прогнозу, показатель опустится с 57,1 до 56,5. В секторе услуг ожидается более существенное — с 54,8 до 53,6 снижение. Прогнозируемое замедление роста деловой активности совпадает с кратковременным ухудшением ситуации на рынке труда. В целом темпы восстановления деловой активности после кризиса остаются удовлетворительными.

Сегодня квартальные результаты представит нефтесервисная компания Schlumberger (SLB). Ожидается падение выручки на 36,3% г/г, до $5,24 млрд, что обусловлено ослаблением буровой активности и снижением нефтяных котировок по сравнению с прошлогодними уровнями. Скорректированная EPS, по прогнозу, упадет на 55,5% г/г, до $0,17. Впрочем, по сравнению с предыдущим кварталом показатели улучшатся. Сюрпризов от отчета мы не ожидаем. Акции другой крупной нефтесервисной компании Baker Hughes вчера скорректировались в рамках 1,5% после неоднозначного отчета.

Индекс настроений от Freedom Finance поднялся до 63 из 100. Показатель отражает надежду участников рынка на восстановление глобальной экономики в 2021 году. Беспокойство о негативных последствиях пандемии коронавируса начинает снижаться благодаря перспективам проведения массовой вакцинации.

Технически S&P 500 демонстрирует склонность к восходящему движению в среднесрочной перспективе. Относительная сила покупателей преобладает, однако верхняя граница равноудаленного канала в области 3860 пунктов выступает серьезным сопротивлением. В связи с этим вполне возможна краткосрочная консолидация.