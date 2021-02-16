Комментарии

ПБС: Ждем сохранения позитивных настроений на мировых рынках в течение дня

По состоянию на утро вторника на мировых рынках сохраняется преобладание тенденции к росту. Мы ждем сохранения позитивных настроений на мировых рынках в течение дня.

Сегодня перед открытием торгов на российском рынке для национальной валюты сложился нейтральный внешний фон, в результате чего пара доллар/рубль удержит позиции в районе 73-73,5 рубля.

Сегодня сохранение позитивного внешнего фона, по нашему мнению, может позволить индексу МосБиржи протестировать зону 3500-3520 пунктов

Цены ОФЗ продолжают снижаться, отыгрывая ожидания повышения ставок

Газпром (ПОКУПАТЬ) за 1,5 месяца увеличил поставки в дальнее зарубежье на 37%, добычу - на 7% - (ПОЗИТИВНО)

НАШЕ МНЕНИЕ: Аномальные холода играют в плюс Газпрому. В Европе запасы в ПХГ быстро заканчиваются, форсируя закупку газа. Так, поставки Газпрома выросли в Германию (на 35,5%), Турцию (на 30,5%), Италию (на 112,7%), Францию (на 43,7%), Польшу (на 63,7%) и Нидерланды (на 8,4%). На фоне роста цен на газ и наращивания поставок мы ждем хорошего финрезультата в 1 кв. 2021 г.


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/ Сибирское Информационное Агентство /
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