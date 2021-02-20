ИАЦ «Альпари»: Ослабление доллара не помогает рублю укрепиться

В пятницу, 19 февраля, продолжилось ослабление рубля к мировым резервным валютам. К закрытию торгов пятницы обменный курс доллара к рублю расчётами «на завтра» вырос на 21 коп. (+0,27%), до 74,12 руб., впервые за последние десять дней поднявшись выше 74 руб., а обменный курс евро вырос посильнее, на 41 коп. (+0,46%), до 89,79 руб.

Примечательно, что ослабление рубля к доллару происходит на фоне снижения долларового индекса DXY и ослабления самого доллара к мировым резервным валютам. Значит, на курс рубля в большей степени оказывают давление иные факторы. Полагаем, что «россиянин» в пятницу скорректировался вниз прежде всего на фоне довольно сильного падения цен на нефть. Данные Росстата о росте инфляции в феврале тоже не способствуют укреплению рубля.

Определённую роль в ослаблении рубля сыграл враждебный тон в отношении России президента США Джо Байдена в его речи на мюнхенской конференции по безопасности, проходящей в этом году онлайн.

Сегодня, в «дополнительный» рабочий день, торги по рублю ожидаются малоактивными, курс доллара к рублю ждём на сегодня в диапазоне 73,7-75 руб., а курс евро — в интервале 89-90,5 руб.

Нефтяной рынок

Прошедшая неделя для эталонных марок нефти стала очень волатильной: в первой половине недели цены неудержимо летели ввысь, но в два последних торговых дня недели рухнули с этих высот. Так, по итогам торговой недели цена Brent упала на 1,35%, а цена WTI — на 1,8%, причём оба эталонных сорта упали в цене ниже знаковых уровней в $64-65 по Brent и в $60 по WTI.

В начале и середине недели цены на нефть дорожали на фоне аномальных холодов в США и Европе и связанного с ними резкого роста спроса на нефть. Коммерческие запасы нефти, которые за неделю упали более чем на 6 млн баррелей, при том, что рынок ожидал снижения менее чем на 2,5 млн баррелей, только подтвердили предположения о взлетевшем спросе на нефть. Но к концу недели морозы начали ослабевать, а в западных СМИ вновь возникли сомнения в единстве ОПЕК+ в связи с заявлениями Саудовской Аравии о намерениях увеличить в марте добычу нефти в одностороннем порядке, что и вызвало резкую понижающую коррекцию цен на нефть.

На следующей неделе мы ожидаем цену нефти Brent в коридоре $60-64,5, WTI в диапазоне $58-62 за баррель.

Фондовый рынок

В пятницу на российский фондовый рынок вернулись «быки», хотя возможно, что ненадолго. Индекс МосБиржи по итогам пятницы отыграл потери четверга и вырос на 1,69%, до 3457,68 пункта. Индекс РТС, в свою очередь, тоже отыгрался за поражение в четверг, поднявшись на 1,77%, до 1472,33 пункта.

Не просто лидером, а абсолютным чемпионом по темпам роста в четверг стали акции энергокомпании «ТГК-2» (+10,93%), и инвесторы затрудняются ответить на вопрос – что это было, предполагая (как и мы) в качестве главной причины ралли этих бумаг ожидания положительных изменений в дивидендной политике компании. Сильнее рынка в пятницу подорожали также депозитарные расписки банка «Тинькофф» (+5,7%), которые могут претендовать на звание лидеров роста недели, и вновь привлекательные для покупателей акции «Норильского никеля» (+5,12%).

На растущем рынке в пятницу сильнее всего обвалились акции производителя крепкого алкоголя «Белуга» (-40%), которые за пять предыдущих торговых дней подорожали на 48% без каких-либо видимых причин, кроме того, что, вероятно, в этих акциях появился крупный покупатель. Снизились в цене депозитарные расписки ретейлера «Лента» (-1,14%), что могло быть связано с переносом публикации отчётности за 2020 год по МСФО на неделю, а также акции энергокомпании «ФСК ЕЭС» (-1,12%) и обыкновенные акции «Россетей» (-0,96%).

Сегодня в дополнительный торговый день индекс МосБиржи может провести торги в интервале 3440-3480 пунктов, а индекс РТС — проторговаться в диапазоне 1460-1490 пунктов.

Наталья Мильчакова, заместитель руководителя ИАЦ «Альпари»