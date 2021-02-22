«Фридом Финанс»: Лучше рынка торгуются недооцененные акции Ленты

Александр Осин, аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

Индекс Мосбиржи сегодня к 11:30 мск снизился на 0,4% на фоне умеренно негативной динамики на фондовых площадках США накануне и продолжающейся после достижения нефтью годовых максимумов коррекции, которая вчера составила 1,5-2,5%.



Рынок ожидает доклада ЦБ о денежно-кредитной политике, в котором, вероятно, будут подтверждены планы по возвращению к нейтральной ключевой ставке на уровне 5-6% в ближайшие три года. Постепенное ужесточение кредитных условий и рост цен на продукты способны привести к усилению регуляторного давления на ретейл. Это не позволяет бумагам Магнита и Х5 играть роль защитных. В то же время недооцененные акции Ленты торгуются лучше рынка.



Акции Норникеля оказались в числе аутсайдеров на новости об обрушении здания для перегрузки руды на Норильской обогатительной фабрике, хотя само это предприятие продолжает работу. Вчера котировки ГМК выросли более чем на 5%, обновив исторический максимум. До выяснения причин и потенциального воздействия аварии на бизнес ГМК акции компании могут оставаться под давлением. Однако текущая ценовая конъюнктура на рынке металлов, вероятно, улучшила среднесрочные прогнозы стоимости основной продукции ГМК, что позитивно повлияет и на оценку справедливой цены акций компании.



Лучше рынка выглядят акции «дочек» Газпром энергохолдинга. Дивиденды Газпром нефти дивидендов за 2020 год, по прогнозу могут составить 12,4 руб. на акцию, что обеспечивает доходность 3,7% годовых к текущим ценам. Промежуточный дивиденд был равен 5 руб. на акцию. Правительственная рекомендация платить в виде дивиденда 50% чистой прибыли по МСФО распространяется и на компании Газпром энергохолдинга. В этой связи выплаты ОГК-2, Мосэнерго, а также ТГК-1, возможно, окажутся выше текущих прогнозов.



До конца текущей сессии прогнозирую возвращение российских фондовых площадок на положительную территорию. Ориентир по закрытию для индекса Мосбиржи: 3385-3480 пунктов, целевые диапазоны для пар USD/RUB и EUR/RUB: 73,60-74,25 и 89,15-90,05 соответственно.