ИАЦ «Альпари»: «Рособоронэкспорт» заработал $13 млрд

«Рособоронэкспорт» (входит в «Ростех»), несмотря на санкции и пандемию, смог реализовать в 2020 году продукцию военного назначения на уровне прошлого года, то есть на сумму порядка $13 млрд. Последнее десятилетие Россия прочно удерживает второе место среди мировых экспортеров оружия. Ежегодный объем продаж составляет примерно $15 млрд, при этом на долю «Рособоронэкспорта» приходится порядка $13 млрд. Цифры на самом деле ожидаемые.

США удерживают первую строчку в ранге мировых экспортеров оружия. Однако американцы заставляют своих союзников покупать свое оружие в добровольно-принудительном порядке. Россия же работает на абсолютно рыночных условиях. В принципе, было бы неплохо вывести «Рособоронэкспорт» на IPO, однако здесь мы упираемся, конечно, в режим секретности. С другой стороны, режим секретности в большей или меньше степени касается многих компаний, в том числе таких фишек, как «Ростелеком» или «Норильский Никель».

Возможно, кто-то искренне думает, что высокие технологии — это продукция Apple или Samsung. На самом деле это просто мода и дорогие игрушки для взрослых. Без них, в принципе, можно обойтись. Настоящие высокие технологии — это оборонка и Sputnik-V. Это не мода, а вопрос суверенитета и физического выживания.

Александр Разуваев, руководитель ИАЦ «Альпари»