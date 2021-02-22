«Фридом Финанс»: Индекс Мосбиржи будет торговаться в диапазоне 3500-3550 пунктов на следующей неделе

Валерий Емельянов, аналитик «Фридом Финанс»:

Внешние фондовые площадки завершили неделю без единого направления. Американские индексы закрылись в минусе до 0,4%, Европа, напротив, преимущественно росла на последней сессии в пятницу, показав прирост до 0,8%. Рынки развивающихся стран в плюсе на 0,6% по индексу MSCI Emerging markets. Спрос на рисковые активы не ослабевает: защитные 10-летние казначейские бумаги США накануне усилили падение, выйдя по доходности на уровень 1,34% годовых.

Нефть снижается на фоне новостей об ослаблении напряженности в отношениях между США и Ираном. МИД Исламской республики в ответ на заявления Вашингтона о готовности снять санкции объявил, что может приостановить программу обогащения урана. Потенциально это увеличивает предложение на рынке нефти. Brent завершил пятничную сессию на отметке $62,7, потеряв 1,9%. В начале следующей неделе не исключена попытка опуститься в диапазон $61,5-62,5, однако общий тренд на удорожание сырья, вероятнее всего, сохранится.

РТС незначительно отошел вниз от своих пятничных уровней. Индикатор торгуется чуть ниже 1470 пунктов к концу субботы. Ближайшая следующая сессия состоится в понедельник. С учетом переноса праздничных дней она, скорее всего, будет такой же малоликвидной, как и субботняя. Однако в базовом сценарии внешние площадки включая сырьевые, будут расти в понедельник. Это может привести к подъему РТС в среду до 1500 пунктов.

Индекс Мосбиржи также держится нейтрально. Торги идут в узком диапазоне близко к уровню 3450 пунктов. С того же уровня, вероятнее всего, стартуют торги в понедельник. Но с учетом возможного укрепления рубля индекс Мосбиржи может сохраниться вблизи текущих значений до среды. На следующей неделе возможен рост рынка в диапазон 3500-3550 пунктов с походом на новые максимумы.

В числе растущих отдельных бумаг сегодня TCS (+4,3%). Рынок не теряет к ней интерес уже две недели подряд. Сегодня был взят новый максимум выше 4250 рублей за ГДР. Локальный перегрев в расписках наверняка приведет к распродаже в ближайшие дни. Коррекция может довести бумагу до 3800. Цель достижима до конца этого месяца.

На валютном рынке сегодня затишье. Доллар и евро в течение дня практически не сдвинулись с места. Американская валюта держится возле 74 рублей, европейская – около 89,9. В течение дня были попытки отклониться от нейтрального тренда. Так, евро проседал в моменте ниже 89,5, но позднее вернулся обратно. Это следствие тонкого рынка: объемы торгов вдвое меньше обычных уровней. Следующую неделю откроем на текущих значениях, преобладающим трендом будет укрепление рубля. Доллар может закрепиться ниже 73,5 уже в первые две сессии. Евро будет стремиться к 89.