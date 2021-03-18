ИАЦ «Альпари»: Рынку оказалось достаточно искры для коррекции

Перекупленный российский фондовый рынок нуждался в одной только искре, чтобы скорректироваться, и она случилась. В среду вечером индекс МосБиржи отступает к 3513 пунктам и может отойти в рамках давления к 3500 пунктам и ниже. Индекс РТС упал к 1500 пунктам, новая цель снижения находится на отметке 1485 пунктов.

Внешнеполитические и экономические тучи над РФ сгущаются. Будет интересно посмотреть, как быстро покупатели на бирже сейчас оправятся от санкционного стресса и будет ли он продолжительным. Речь идет о новых санкциях в отношении России от Минторга США, которые расширяются с 18 марта. Кроме того, президент США Джо Байден, который долгое время сохранял нейтралитет в отношении Москвы в своих комментариях, будучи противником внешнеполитического курса РФ, заявил о том, что Россия должна «заплатить» за вмешательство в американские выборы. Это не очень хорошо для конъюнктуры, но все дело в деталях, так как они себя далее проявят.

В плюсе держатся акции «Магнита», и, если этой волне роста удастся добраться до 5335 руб., где проходит верхняя граница среднесрочного «боковика», то тренд развернется четко вверх. В «красной» зоне почти весь спектр «голубых фишек» — предыдущих фаворитов спроса, поэтому тут точно есть, откуда снижаться. В числе аутсайдеров бумаги «Новатэка», «Россетей», «ТМК», «Сбербанка» и «Роснефти».

Доллар себя ведет сейчас более чем логично. Снижение рубля основано на изменении внешней конъюнктуры, а поскольку у «россиянина» нет никакой серьезной опоры, кроме нефти, все меняется достаточно быстро. Сырьевая валюта есть сырьевая валюта. Доллар торгуется к вечеру по 73,74 руб., отлично было бы вернуться выше 74,00 руб., но вряд ли это случится сегодня. Евро стоит 87,79 руб., также неплохо восстанавливается и может оставаться в рамках 87,50-89,00 руб.

Анна Бодрова, старший аналитик ИАЦ «Альпари»