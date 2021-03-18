Комментарии

ПСБ: Сегодня умеренно позитивный настрой на мировых рынках может сохраниться

Фиксация прибыли по коротким позициям в рубле и приближение пика налоговых выплат будут способствовать возвращению пары доллар/рубль в район 73-73,5 рубля

Сегодня ждем стабилизации ситуации на российском рынке акций: индекс МосБиржи может перейти к проторговке зоны 3500-3550 пунктов, с попытками возврата в ее верхнюю половину

Доходность 10-летних ОФЗ в ближайшие дни может вырасти до 7,0% годовых

СД Интер РАО (ПОКУПАТЬ) рекомендовал дивиденды за 2020 г. в 0,18071 руб. на акцию, дивотсечка - 7 июня - (НЕЙТРАЛЬНО)

НАШЕ МНЕНИЕ: Уровень рекомендованных дивидендных выплат - в рамках ожиданий. Интер РАО с 2016 г. направляет на дивиденды 25% чистой прибыли по МСФО. Менеджмент компании неоднократно заявлял, что пока планов менять дивполитику нет. Дивидендная доходность находится на уровне 3,5% от закрытия котировок в среду.

РУСАЛ (ПОКУПАТЬ) представил в среду финансовые результаты за 2020 г. - (ПОЗИТИВНО)

НАШЕ МНЕНИЕ: Несмотря на снижение ключевых финансовых показателей РУСАЛа г/г, мы умеренно-позитивно оцениваем его результаты. На фоне восстановления мирового спроса на цветные металлы во втором полугодии 2020 г. динамика основных показателей значительно улучшилась. В условиях резкого роста цен на алюминий в 1 квартале т.г. ожидаем сильных результатов РУСАЛа.

ПАО «Промсвязьбанк»


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/ Сибирское Информационное Агентство /
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