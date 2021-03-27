ИАЦ «Альпари»: Пора укреплять рубль

Разблокировка Суэцкого канала займет не менее недели. Ряд экспертов говорит о двух неделях или даже месяце. Каждый час задержки судов с товарами в Суэцком канале обходится мировой торговле примерно $400 млн выручки, подсчитала судоходная компания Lloyd’s List. Сейчас в пробке из-за севшего на мель контейнеровоза в канале скопились больше 230 судов. Стоимость товаров, которые следуют в западном направлении, за день составляет $5,1 млрд, в восточном — $4,5 млрд.

Многие компании продолжают бороться с перегруженностью цепочек поставок и задержками, вызванными пандемией. Нет никаких сомнений в том, что задержки распространятся по всей цепочке поставок и вызовут дополнительные проблемы и рост цен. Доставка контейнеров из Китая в Европу подорожала в четыре раза по сравнению с тем же периодом прошлого года. Учитывая масштабы трафика через Суэцкий канал, это вполне может спровоцировать рост инфляции. Прежде всего, это коснется главного торгового партнера России – Европы, что, естественно, скажется и на темпах инфляции в самой Российской Федерации.

Что можно сделать в данном контексте? Только укреплять рубль. Более резко повышать ключевую ставку и отказаться от покупок валюты Министерством финансов в рамках бюджетного правила. Неплохо бы было вспомнить старую идею валютного коридора, который действовал в России в 1995-1998 годах. Сейчас государственные финансы России намного крепче, чем тогда. Да и не нефть стоит не $15-$20, как в 90-е годы. Достаточно посмотреть отношение суверенного долга к ВВП и размер международных резервов. Рейтинги Moody’s и S&P занижены по политическим причинам. Коридор 60-80 руб. за доллар напрашивается сам собой.

Александр Разуваев, руководитель ИАЦ «Альпари»