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Райффайзен-Онлайн расширил возможности работы с ПИФами УК «Райффайзен Капитал»

Теперь клиенты Райффайзенбанка смогут покупать паи новых паевых инвестиционных фондов (ПИФ) управляющей компании «Райффайзен Капитал» в мобильном банке и погашать их внутри приложения. Пользователи увидят более подробную информацию по купленным ПИФам и смогут отслеживать их динамику.

«Райффайзен-Онлайн дает возможность инвестировать так же легко, как решать повседневные финансовые задачи, — отмечает руководитель направления стратегического развития цифровых сервисов Райффайзенбанка Павел Рубахин. — Мы добавили в приложение возможность осуществлять самые необходимые операции с ПИФами, чтобы удобно работать с инвестиционными продуктами и контролировать их состояние в любой момент. В будущем спектр доступных функций будет расширяться».

«Райффайзен Капитал» непрерывно обновляет линейку инвестиционных продуктов для удовлетворения растущих потребностей клиентов. За счет тесной интеграции с банком мы предоставляем инвесторам качественный сервис. Теперь подробная информация ПИФах доступна в мобильном приложении Райффайзенбанка, что сделает процесс инвестирования еще проще и удобнее», — добавила Ольга Сумина, генеральный директор УК «Райффайзен Капитал».

Обновление доступно всем пользователям Райффайзен-Онлайн на платформе iOS.

 

ПИФы в Р-Онлайн

 

ООО «УК «Райффайзен Капитал» является дочерней компанией Райффайзенбанка. По итогам 2020 года, общий объем средств под управлением компании составил 122 млрд руб. «Райффайзен Капитал» предлагает услуги доверительного управления активами паевых инвестиционных фондов, негосударственных пенсионных фондов и активами частных и корпоративных клиентов. Компания имеет рейтинг надежности и качества услуг, присвоенный ООО «НРА», на уровне «ААА.am», прогноз «стабильный».

Райффайзенбанк является дочерней структурой Райффайзен Банк Интернациональ АГ. Райффайзенбанк — один из самых надежных российских банков, который создает финансовые решения для частных и корпоративных клиентов, резидентов и нерезидентов Российской Федерации. Согласно данным «Интерфакс-ЦЭА», Райффайзенбанк занимает 10-е место по размеру активов по итогам 12 месяцев 2020 года, 7-е по объему средств частных лиц и 9-е по объему кредитов для частных лиц. По данным журнала Forbes, Райффайзенбанк признан самым надежным банком в России в 2020 году.

Райффайзен Банк Интернациональ АГ является ведущим корпоративным и инвестиционным банком на финансовых рынках Австрии и в странах Центральной и Восточной Европы. В Центральной и Восточной Европе Райффайзен Банк Интернациональ представлен на 13 рынках и предоставляет широкий спектр финансовых услуг, включая лизинг, управление активами и сопровождение сделок по слиянию и поглощению. Более чем 45 000 сотрудников обслуживают 17,2 млн клиентов в 1 900 подразделениях, основная часть которых расположена в странах Центральной и Восточной Европы. Акции Райффайзен Банк Интернациональ зарегистрированы на Венской фондовой бирже.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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