Райффайзен-Онлайн расширил возможности работы с ПИФами УК «Райффайзен Капитал»

Теперь клиенты Райффайзенбанка смогут покупать паи новых паевых инвестиционных фондов (ПИФ) управляющей компании «Райффайзен Капитал» в мобильном банке и погашать их внутри приложения. Пользователи увидят более подробную информацию по купленным ПИФам и смогут отслеживать их динамику.
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«Райффайзен Капитал» непрерывно обновляет линейку инвестиционных продуктов для удовлетворения растущих потребностей клиентов. За счет тесной интеграции с банком мы предоставляем инвесторам качественный сервис. Теперь подробная информация ПИФах доступна в мобильном приложении Райффайзенбанка, что сделает процесс инвестирования еще проще и удобнее», — добавила Ольга Сумина, генеральный директор УК «Райффайзен Капитал».
Обновление доступно всем пользователям
Райффайзенбанк является дочерней структурой Райффайзен Банк Интернациональ АГ. Райффайзенбанк — один из самых надежных российских банков, который создает финансовые решения для частных и корпоративных клиентов, резидентов и нерезидентов Российской Федерации. Согласно данным
Райффайзен Банк Интернациональ АГ является ведущим корпоративным и инвестиционным банком на финансовых рынках Австрии и в странах Центральной и Восточной Европы. В Центральной и Восточной Европе Райффайзен Банк Интернациональ представлен на 13 рынках и предоставляет широкий спектр финансовых услуг, включая лизинг, управление активами и сопровождение сделок по слиянию и поглощению. Более чем 45 000 сотрудников обслуживают 17,2 млн клиентов в 1 900 подразделениях, основная часть которых расположена в странах Центральной и Восточной Европы. Акции Райффайзен Банк Интернациональ зарегистрированы на Венской фондовой бирже.