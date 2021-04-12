ИАЦ «Альпари»: Рынок оделся в «красное» в пятницу

Отечественный фондовый рынок выходит из позиций в финале недели. Конъюнктура смотрится довольно минорной, индекс МосБиржи падает к 3488 пунктам, значит, путь к 3460 пунктам открыт и свободен. Индекс РТС снижается к 1421 пункту, но может оставаться в пределах 1410-1450 пунктов. Индекс МосБиржи за пять торговых дней снизился на 1,9%. Валютный индикатор упал на 3%.

В числе лидеров спроса сегодня фигурируют расписки TCS. Компания накануне провела День инвестора, на котором рассказала о планах увеличить численность клиентов на 45% в текущем году. В планах вплоть до 2023 года рост чистой прибыли до $1 млрд, ROE +30% и ежегодная диверсификация некредитных направлений. В этой довольно амбиционной стратегии компания не учитывает международную экспансию, а также возможность реализации в новых направлениях. Расписки банка растут к 4648 руб., но до локального максимума на уровне 4798 руб. все еще неблизко. Среднесрочная перспектива по бумагам TCS более чем оптимистичная и предполагает подъем цены на 5-7%.

Акции «Алроса» падают в финале недели к минимуму пяти недель и держатся около 100,96 руб., оставляя в силе возможность отступления к 100 руб. Продажи компании в марте выросли на 133,6% г/г, но в месячном сопоставлении упали на 4%, чем, видимо, несколько расстроили инвесторов. В то же время, показатели достаточно ровные, компания все так же ориентирована на реализацию реального спроса и никаких сюрпризов не преподносит. Реакции рынка все же избыточны, а это значит, что продажи могут быть довольно оперативно выкуплены.

Американская валюта продолжает свое укрепление в паре с рублем, торгуясь вечером по 77,38 руб. То, что происходит с «россиянином» сейчас, складывается из множества факторов, в числе которых эмоции в нефти, низкий интерес рынка к риску и внутренняя политика в отношении баланса бюджета и рубля. Границы среднесрочных колебаний в паре доллар/рубль сохраняются теми же — 75,50-77,50 руб. Евро стоит 92,01 руб., рамки движения на ближайшее время — 91-92 руб. За неделю доллар подорожал на 1%, а евро укрепился на 2%.

Анна Бодрова, старший аналитик ИАЦ «Альпари»