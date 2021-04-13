ПСБ: Настроения на мировых рынках на утро вторника умеренно позитивные

Аналитики ПСБ ожидают сохранения позиций пары доллар/рубль в диапазоне 75-77,5 рубля:

– Ожидаем преобладания покупок в российских акциях на старте торгов, что позволит рынку сделать еще один шаг к середине диапазона 3500-3600 пунктов. Сегодня ожидаем стабилизации цен ОФЗ около достигнутых уровней

НорНикель (ДЕРЖАТЬ) восстановит добычу на руднике «Октябрьский» с опережением сроков - (ПОЗИТИВНО)

НАШЕ МНЕНИЕ: Мы позитивно оцениваем данную новость. Авария на рудниках, по оценке НорНикеля, может снизить производство никеля и меди на 15%-16% по сравнению с планами на 2021 г., МПГ – на 20%-21%. Согласно нашим расчетам, это приведет к сокращению выручки НорНикеля в пределах 3%-4%. Однако ввод в эксплуатацию Октябрьского рудника ранее намеченных сроков, позволит компании минимизировать убытки и улучшить операционные результаты. Мы подтверждаем нашу рекомендацию «покупать» с целевой ценой 27214 руб./акцию.



Группа НЛМК (ДЕРЖАТЬ) представила операционные результаты за первый квартал 2021 г. - (ПОЗИТИВНО)

НАШЕ МНЕНИЕ: Мы ожидали от компании сильных операционных результатов. Рост производства Группы, на наш взгляд, закономерен и связан с увеличением производительности оборудования НЛМК после реконструкции, а также с завершением плановых ремонтов в сегменте сортового проката в РФ. Во всех ключевых регионах сбыта компании наблюдается рост цен на металлопродукцию, обусловленный продолжающимся восстановлением деловой активности, в результате чего динамика спроса на стальную продукцию опережает предложение. Мы полагаем, что благоприятная ситуация на мировом рынке стали окажет дальнейшую поддержку котировкам Группы. Также мы отмечаем привлекательный дивидендный профиль компании.

НОВАТЭК (ДЕРЖАТЬ) в 1 кв. увеличил добычу газа на 5,6% г/г, добыча ЖУВ выросла на 2,7% - (ПОЗИТИВНО)

НАШЕ МНЕНИЕ: Мы оцениваем операционные результаты НОВАТЭКа как неплохие. Снижение объемов реализации на международных рынках связано с уменьшением доли продаж Ямала СПГ на спотовом рынке через акционеров, включая НОВАТЭК, и при этом увеличением доли прямых продаж по долгосрочным контрактам. Полагаем, что на фоне неплохих операционных результатов, а также благодаря хорошей ценовой конъюнктуре в 1 кв. финансовые результаты компании будут сильными. НОВАТЭК планирует отчитаться за 1 кв. 28 апреля.

Ozon (ПОКУПАТЬ) купит Оней-банк для развития финтех-направления - (ПОЗИТИВНО)

НАШЕ МНЕНИЕ: Вчера компания сообщила, что планирует получить банковскую лицензию для развития услуг финтех-направления. Покупка банка – один из способов для создания нужной Ozon экосистемы. Мы считаем, что финтех-направление – это одна из точек дальнейшего роста стоимости Ozon и положительно оцениваем планы компании развиваться в этой области.