ИАЦ «Альпари»: Акции нефтедобывающих компаний торгуются хуже рынка на смешанной сырьевой конъюнктуре

К вечеру вторника российский фондовый рынок утратил ориентиры и завершает торговый день смешанно. Индекс МосБиржи снижается до 3516 пунктов и консолидируется в пределах 3500-3525 пунктов. Индекс РТС отошел к 1437 пунктам и все еще держится в рамках 1410-1450 пунктов.

В «зеленой» зоне сегодня широкий спектр ценных бумаг от акций «Русала» до бумаг «ПИКа» и «БСП». Бумаги металлургической компании продолжают рост за счет сохранения положительной ситуации в секторе металлов. Акции «НорНикеля» тянутся вверх на вчерашнем корпоративном драйвере о возвращении к работе рудника «Октябрьский».

Акции «Системы» держатся под небольшим давлением из-за планов структуры Segezha Group провести IPO. Под заметное давление попали акции «Аэрофлота» на волне новостей об авиасообщении с Турцией. Бумаги падают к трехнедельным минимумам и могут протестировать область 65,20 руб. — «дно» текущего года.

Акции нефтедобывающих компаний торгуются хуже рынка на смешанной сырьевой конъюнктуре. Бумаги «Магнита» тянет к поддержке на уровне 5110 руб. При ее пробое «медведям» откроется дорога к 5082 руб.

Доллар США неплохо корректируется и снижается к вечеру до 77,05 руб., сохраняя в силе торговый диапазон 75,50-77,50 руб. Майские каникулы в Турции могли бы обеспечить спрос на валюту, но, увы. Кроме того, пока нет обновления информации о вероятных санкциях в адрес России, и это также позволяет рублю отыграть часть понесенных ранее потерь. Евро торгуется по 91,89 руб. и остается в границах 91-93 руб.

Анна Бодрова, старший аналитик ИАЦ «Альпари»