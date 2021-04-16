«Фридом Финанс»: Рынок «зеленых» бондов на подъеме

Валерий Емельянов, аналитик «Фридом Финанс»:

За первый квартал этого года эмитентами таких бумаг было привлечено $130 млрд, что стало новым историческим рекордом. С учетом социально значимых проектов, подпадающих под критерии ESG, сумма привлечения составила $264 млрд. За январь-март всего было организовано 413 «ответственных» облигационных выпусков, в том числе 304 – чисто экологических.

Эти данные наглядно демонстрируют, что рынки капитала переживают глубокую перестройку, и инвесторам стоит учитывать это в своих портфелях. В частности, при вложении в бумаги инвестиционных банков США и Европы, которые в разной мере участвуют в ESG-движении. В последнем квартале по объему выпусков для своих клиентов доминировали европейские финансовые бренды: BNP Paribas, Credit Agricole, Deutsche bank, HSBC, Barclays.

Впрочем, их лидерство в значительной мере связано с обслуживанием государственных бондов. Самые крупные размещения начала этого года: у правительства Италии (8,5 млрд евро) и Франции (7 млрд). Спрос на такие бумаги превышал предложение до 10 раз. Однако значительная часть подобных размещений заточена на борьбу с последствиями пандемии, в том числе вакцинацию, поэтому в последующие годы объемы инвестиций в государственном сегменте могут снизиться.

В США, которые отстают в объемах господдержки, сегмент экологических и социальных облигаций более диверсифицирован и потенциально более устойчив. С начала 2020 года опережающими темпами растут в объемах выпуска социальные облигации и бонды «устойчивого развития». Это долги под проекты на стыке экологии и социально значимых областей (борьба с бедностью и неравенством, например). Их объем по итогам квартала составил более $90 и $40 млрд соответственно, что в годовом выражении составляет рост в 9 и 2 раза соответственно.

В этом сегменте у американского рынка перспективные позиции: если инвестиции в экологию сопряжены с ростом издержек, и они могут затормозиться со временем, то борьба с неравенством и дискриминацией является весьма востребованной именно в США, и этот тренд только усиливается. С прицелом на рост социального финансирования стоит рассматривать не только сами экобонды (которые почти не доступны розничному инвестору), но больше акции самих компаний с высоким ESG-рейтингом, а также акции инвестиционных банков, которые выступают андеррайтерами размещений. В топ банков, к которым следует присмотреться входят: Citi, Bank of America, Goldman Sachs, JPMorgan. Они привлекли в ESG-облигации с начала года в среднем по $3,5 млрд долларов каждый, и есть все основания полагать, что они удержат лидерство в сегменте на протяжении ближайших 3-4 лет.