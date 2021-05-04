«Фридом Финанс»: ВВП США стремительно отыгрывает потери от коронакризиса

Георгий Сурков, аналитик «Фридом Финанс»:

29 апреля американские фондовые площадки закрылись в зеленой зоне, но в течение торговой сессии демонстрировали повышенную волатильность. S&P 500 вырос на 0,68%, до 4211 пунктов, Dow Jones увеличился на 0,71%, Nasdaq поднялся на 0,22%. Отраслевая динамика в основном была позитивной. Лучше рынка торговались сектора коммуникаций и финансов, прибавив 2,75% и 1,82% соответственно. Аутсайдером минувшей торговой сессии оказался сектор здравоохранения, снизившись на 0,39%. Повышенная волатильность широкого рынка определяется, с одной стороны, сильными квартальными результатами крупнейших американских компаний Apple и Amazon, а с другой стороны, обеспокоенностью участников рынка по поводу отсутствия позитивных драйверов после окончания сезона отчетности.

Компания Facebook (FB: +7,3%) представила сильные квартальные результаты, побив консенсус, что вызвало рост котировок. Прогнозы менеджмента на 2021 год осталась неизменны.

Автопроизводитель Ford (F: -9,4%) превысил ожидания рынка по выручке, чистой прибыли и DPS, но менеджмент корпорации понизил гайданс на фоне дефицита чипов, что спровоцировало коррекцию котировок.

Один из лидеров сектора онлайн-торговли eBay (EBAY: -10,0%) представил сильные результаты за отчетный период, но слабый гайданс на второй квартал 2021 года. Как следствие, акции компании значительно снизились.

Сегодня мировые фондовые площадки демонстрируют негативную динамику и склонность к консолидации. Азия торгуется в красной зоне. Европейские индексы показывают незначительный рост на фоне публикаций неоднородной статистики по ВВП ряда европейских стран за первый квартал, которая свидетельствует о частичном восстановлении экономической активности. За первые три месяца 2021 года ВВП Франции вырос на 0,4%, Испании — сократился на 0,5%, а Германия пострадала больше всех, продемонстрировав сжатие экономики на 1,7%. ВВП США, наоборот, значительно увеличился в 1-м квартале 2021 года, прибавив 6,4%.

В фокусе внимания по-прежнему остается отчетность компаний, которая является главным драйвером динамики широкого рынка. Однако на настроение рынка оказывают давление такие факторы, как глобальный дефицит чипов, налоговая реформа и рост инфляции в США.

Азиатские фондовые площадки демонстрируют негативную динамику. Китайский CSI 300 снизился на 0,79%, гонконгский Hang Seng скорректировался на 2,00%, а японский Nikkei 225 упал на 0,83%. EuroStoxx 50 двигается в боковике, прибавляя 0,09%.

Аппетит к риску неуверенный. Доходность по 10-летним трежерис поднимается до 1,65%, демонстрируя возобновление роста после длительного отката. Фьючерс на нефть марки Brent падает до $64,21 за баррель на фоне фиксации прибыли после недельного роста, но, вероятнее всего, завершит неделю существенно выше, поскольку признаки восстановления глобальной экономики подогревают оптимизм в части мирового спроса на нефть. Золото растет до $1769.

Мы ожидаем, что предстоящую сессию S&P 500 проведет в диапазоне 4170–4220 пунктов.

Сегодня будет опубликован ценовой индекс расходов на личное потребление (PCE Index) за апрель, рост которого отражает уровень инфляционного давления в США. Рынок ожидает повышения показателя на 1,8% г/г против 1,4% в предыдущем периоде.

Индекс настроений от Freedom Finance вырос до 82 из 100, отражая сильные данные по ВВП США за первый квартал 2021 года. Однако рост заболеваемости за пределами США по-прежнему вызывает обеспокоенность.

Технически индекс S&P 500 остается в восходящем тренде. Накануне бенчмарк завершил торги выше 4200 пунктов, но пока нельзя утверждать, что покупатели смогли уверенно закрепиться выше данного уровня. Индикатор RSI демонстрирует «медвежью» дивергенцию, а MACD находится вблизи нулевой отметки. В краткосрочной перспективе возможна консолидация.