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«Фридом Финанс»: Динамику определит внешний фон

Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

Неделя завершилась снижением. Лучше рынка торговались акции Банка ВТБ (+3,32%). Аутсайдерами стали бумаги НОВАТЭКа (-7,57%). Пара USD/RUB закрылась выше отметки 75.

Отыгрывается динамика на внешних площадках и новости. Начавшаяся неделя пройдет в режиме нерабочих торговых дней. Мы прогнозируем достаточно высокую активность, хотя и ниже обычного. При этом динамика полностью определяется внешними сигналами, поскольку на локальном рынке отсутствуют значимые события, а запланированный ранее выход отчетов может быть перенесен на следующую неделю. Внешний фон спокоен. Публикации значимой статистика на сегодня не запланировано. Компании технологического сектора снижаются на фоне данных корпоративных отчетов. Нефть поднялась выше отметки $67. Делать прогнозы о высокой вероятности коррекции российского рынка в мае пока преждевременно.

Торговая идея: Yandex N.V. (-2,26%), спек. покупка, цель: 5 500 руб. Рынок позитивно реагирует на сильную отчетность и новость о покупке банка, эффект от которой может быть заметен уже в 3-м квартале. IT-гигант намерен расширять активность на fintech-рынке.

Ожидаем смешанную динамику. В лидеры роста выйдут бумаги банков и нефтегазовых компаний. Пара USD/RUB проведет торги в пределах 74,50–75,50. Ориентир по индексу Мосбиржи: диапазон 3550–3600 пунктов.

 

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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