ПСБ: По состоянию на утро четверга ситуацию на мировых рынках мы характеризуем как умеренно негативную

Ожидаем снижения пары доллар/рубль к середине диапазона 73-75 рублей

Мы полагаем, что сегодня утром индекс МосБиржи опустится в 3600-3650 пунктов, отыгрывая слабость внешнего фона. В дальнейшем рынок может перейти к консолидации в ожидании стабилизации ситуации на мировых рынках

Сегодня ожидаем, что кривая доходности ОФЗ может сместиться вверх на 3 – 5 б.п.

АЛРОСА (ДЕРЖАТЬ) в апреле нарастила продажи продукции на 12% м/м - (ПОЗИТИВНО)

НАШЕ МНЕНИЕ: Мы оцениваем представленные результаты как неплохие. АЛРОСА не только удерживает продажи на уровнях начала 2020 года, но и смогла нарастить реализацию по сравнению с мартом вопреки сезонности. А то, что компания отмечает сохранение высокого спроса в апреле даже несмотря на вспышку пандемии Covid-19 в Азии и возможность дефицита предложения, позволяют рассчитывать на устойчивость продаж в конце весны-начале лета. Вместе с тем, мы считаем, что подтверждение благоприятности текущей ситуации со сбытом, как и близкая публикация финотчетности (должна выйти 18 мая, мы ждем, что она будет хорошей) не станут заметными триггерами для роста котировок акций АЛРОСА, остающихся, впрочем, привлекательной дивидендной историей.

ПАО «Промсвязьбанк»