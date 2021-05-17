ИАЦ «Альпари»: Рубль имеет силы сходить до 72,65 руб. за доллар

В пятницу, 17 мая, по итогам дня рубль продемонстрировал смешанную динамику. Он незначительно укрепился к доллару США и сдал позиции евро и британскому фунту. Пара доллар/рубль снизилась на 0,09%, до 74,01 руб. Пара евро/рубль повысилась на 0,47%, до 89,87 руб., фунт/рубль — на 0,13%, до 104,25 руб.

Во время дневной сессии пара доллар/рубль снижалась до 73,72 руб. Американский доллар корректировался против большинства валют после ралли в предыдущие дни, вызванного высокими темпами роста инфляции в США за апрель. К закрытию вечерней сессии рубль растерял прибыль дневной сессии, вернувшись к уровню 74,01 руб. Участники рынка закрывали короткие позиции по доллару, чтобы не оставаться в нацвалюте на выходные.

На текущей неделе поддержку рублю будут оказывать ожидания встречи министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена 20 мая, а также налоговый период в России.

В понедельник, 17 мая, на торгах в Азии баррель Brent стоит $68,70 (-0,08%). Торги по рублю на Мосбирже открылись небольшим снижением. За один доллар дают 74,03 руб. Внешний фон для российской валюты нейтральный. На горизонте по-прежнему виден целевой уровень $72,65.

Фондовый рынок

По итогам торгов индекс МосБиржи вырос на 0,01%, до 3637,6 пункта, индекс РТС — на 0,1%, до 1548,93 пункта. Российские индексы чувствительны к динамике цен на нефть. Пока по нефти наблюдается восходящее движение, дорожающие акции нефтяных компаний будут толкать индексы вверх.

Повышение нефтяных котировок сдерживается ограничениями против коронавируса. Ситуация в Индии улучшилась. Число заражений COVID—19 снизилось до 311 тыс. с 414 тыс. (зарегистрировано 6 мая).В Британии и Франции на этой неделе власти будут ослаблять ограничения, введенные в апреле.

Фьючерсы на российские индексы открылись ростом. Сегодня по индексам МосБиржи и РТС ожидается небольшое повышение в пределах 0,2% от пятничного закрытия.

Владислав Антонов, аналитик ИАЦ «Альпари»