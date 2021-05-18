ПСБ: Финансовые результаты Газпром нефти по итогам 1 кв. 2021 года

Сегодня финансовую отчетность по МСФО за 1 кв. 2021 г. представила Газпром нефть. Квартальные результаты совпали с ожиданиями: компания показала рост ключевых показателей вследствие восстановления ценовой конъюнктуры. Ожидаем, что во 2 кв. на фоне продолжающегося роста цен на энергоносители и послаблений в рамках соглашения ОПЕК+ Газпром нефть также хорошие результаты.

Газпром нефть отчиталась за 1 кв. 2021 г. – на уровне ожиданий. Выручка выросла на 19% г/г – до 610,9 млрд руб., что было обусловлено в основном увеличением цен на нефть и нефтепродукты, тогда как объемы реализации Газпром нефти за период сократились за исключением продаж в страны СНГ и на внутреннем рынке. Но с учетом слабого мирового спроса на энергоносители в 1 кв. 2021 г. – ожидаемо. Снижение операционных показателей компании также не критично, а является следствием необходимости участвовать в сделке ОПЕК+.

EBITDA Газпром нефти за период выросло на 113% - до 173,7 млрд руб., а скорректированная – на 95%, до 194 млрд руб. (cучетом доли ассоциированных и совместно контролируемых компаний). Рентабельность EBITDA подскочила до 28% и 32% соответственно, что мы считаем хорошим результатом. Рост EBITDA также произошел благодаря восстановлению цен на нефть и нефтепродукты в 1 кв. 2021 г. Также отметим и заметный рост операционной прибыли компании – до 96,7 млрд руб. против 14 млрд руб. в 1 кв. 2020 г. за счет контроля над расходами.

Чистая прибыль Газпром нефти в 1 кв. 2021 г. составила 84,2 млрд руб. против убытка в 13,8 млрд руб. годом ранее. Компания вышла в плюс в том числе за счет заметного сокращения убытка по курсовым разницам – до 3,69 млрд руб. против 32 млрд руб. в прошлом году. Также выросла доля в прибыли ассоциированных компаний – до 22 млрд руб. против 8,9 млрд руб. в 1 кв. 2020 г.

Газпром нефть нарастила за период свободный денежный поток – до 42,4 млрд руб. (+63% г/г) за счет снижения капзатрат на 19% - до 87 млрд руб. в рамках оптимизации расходов в связи с участием в сделке ОПЕК+.

Долговая нагрузка Газпром нефти выросла незначительно, коэффициент чистый долг/EBITDA составил 1,06х.

Мы оцениваем результаты Газпром нефти за 1 кв. 2021 г. умеренно положительно, особенно выделяя рост рентабельности по EBITDA. Полагаем, что во 2 кв. на фоне продолжающегося роста цен и послаблений в рамках соглашения ОПЕК+ Газпром нефть также покажет хорошие результаты. Мы немного скорректировали оценку стоимости Газпром нефти с учетом результатов 1 кв. 2021 г. и роста цен на энергоносители. Рекомендуем «держать» акции компании с целевым уровнем 422 руб./акцию, что предполагает рост 12% от текущей цены.

ПАО «Промсвязьбанк»