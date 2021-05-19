ПСБ: Магнит приобретает Дикси за 93 млрд руб.

Магнит объявил о приобретении розничной сети Дикси за 93 млрд руб. В сделку войдут 2651 магазин и 5 распределительных центров. Стратегически магазины Дикси расположены в сложных для Магнита регионах Москвы и Санкт-Петербурга, что делает сделку перспективной для ритейлера. Суммарная выручка Магнита вырастет на 20%, но компания все равно останется на 2-ом месте после Х5. Мы оцениваем Дикси на уровне 100 – 105 млрд руб., следовательно, предложенная Магнитом цена оправдана и является выгодной для расширения бизнеса. Мы оцениваем сделку как перспективную, но видим риски временной просадки операционных показателей Магнита по итогам года.

Крупнейший по числу магазинов и второй по выручке ритейлер в России, Магнит, объявил о приобретении розничной сети Дикси (за исключением подразделения Виктория). Сейчас Дикси входит в холдинг DKBR Mega Retail Group Limited, третьего по величине российского ритейлера: по данным Infoline, доля холдинга выросла с 5,7% в 2019 г. до 6,6% в 2020 г. Под управлением находятся бренды «Дикси», «Красное & Белое» и «Бристоль».

Магнит приобретает 2651 магазин (2612 магазинов у дома и 39 гипермаркетов), общая торговая площадь которых составляет 854 тыс. кв. м., или 11% от общей площади Магнита. В сделку также войдут 5 распределительных центров, общей площадью 189 тыс. кв. м., расположенных в Москве, Санкт-Петербурге и Челябинской области.

Стратегически магазины Дикси расположены в сложных для Магнита регионах Москвы (50% от общего числа) и Санкт-Петербурга (18%). Эти регионы характеризуются крайне высокой степенью конкуренции и даже каннибализацией соседствующих бизнесов. Сделка позволит нарастить долю Магнита в Москве и области с 3,8% до 8,2%, а в СЗФО (в первую очередь Санкт-Петербург и область) с 13% до 19,6%.

По предварительным оценкам, выручка Магнита суммарно вырастет примерно на 20%, сократив разрыв с Х5 Retail Group, но компания все равно останется на 2-ом месте. По анализу Infoline, в 2020 г. доля Х5 составила 12,8%, а Магнита 8,8%, что позволяет говорить о том, что даже с учетом укрупнения бизнеса доля Магнита после сделки не превысит 10,6%, но существенно расширит влияние в Москве и Санкт-Петербурге.

Магнит заявил, что приобретение Дикси не скажется на способности выплачивать дивиденды, а также не изменит планы по открытию новых магазинов в 2021 году в количестве 2 тыс. Дикси останется отдельным юридическим лицом под нынешним брендом. Стороны ожидают одобрения ФАС и планируют завершить сделку до 31 августа 2021 года.

Последняя отчетность Дикси по МСФО была представлена ​​за 1 полугодие 2019 г. и показала выручку на уровне 155 млрд руб., EBITDA 6,8 млрд руб., а рентабельность 4,4%. С учетом «пандемийного года», результаты за 2020 г. должны быть выше, однако в пресс-релизе по сделке раскрывается выручка Дикси за 2020 г. в размере 299 млрд рублей, соответствующая уровням 2018 года – 298,66 млрд руб. Таким образом, можно сделать вывод, что темпы роста ритейлера близки к нулю. А учитывая достаточно низкую рентабельность EBITDA 4,4% против 6-7% средних по отрасли, причиной остановки роста может являться низкая операционная эффективность.

Исходя из рыночных мультипликаторов EV/Sales и EV/EBITDA, справедливая стоимость компании складывается на уровне 140 млрд руб., однако, учитывая более низкую операционную рентабельность, считаем справедливым понизить мультипликаторы для сети Дикси. Таким образом, наша оценка компании формируется на уровне 100 – 105 млрд руб. Следовательно, предложенная Магнитом цена 92,4 млрд руб. оправдана и является выгодной для расширения бизнеса.

Мы сохраняем положительный взгляд на перспективы Магнита в случае реализации сделки. С учетом ожидаемого сохранения дивидендных выплат (мы ожидаем 430-460 руб. на акцию в 2021 г.) и наращивания доли, компания остается интересной для долгосрочного инвестирования. Однако мы не пересчитываем целевой ориентир – 6000 руб./акцию – на ближайший год, поскольку оптимизация бизнеса Дикси и присоединение по цепочкам поставок могут временно сказаться на операционной эффективности самого Магнита. Таким образом, мы оцениваем сделку как перспективную, предложенную цену считаем справедливой и выгодной для Магнита, и видим перспективу роста до 6300 руб./акцию, однако видим риски временной просадки операционных показателей по итогам года, связанные с процессом присоединения.

ПАО «Промсвязьбанк»