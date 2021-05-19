ПСБ: Финансовые результаты АЛРОСЫ по итогам 1 кв. 2021 г.

АЛРОСА представила во вторник ожидаемо сильные финансовые результаты за 1 квартал 2021 г. Компания смогла, несмотря на снижение реализации алмазов и выручки, продемонстрировать заметный рост чистой прибыли и денежных потоков, обусловленный благоприятной конъюнктурой рынков сбыта и реализацией складских запасов. Представленная отчетность и оптимистичный взгляд компании на ближайшие перспективы рынка подтверждают крепкий дивидендный профиль компании. Однако наш осторожный взгляд на среднесрочные перспективы рынка алмазов и неустойчивый характер факторов текущего роста доходов пока не дают достаточных оснований для пересмотра целевых ориентиров по акциям компании. Мы сохраняем оценку справедливой стоимости акций АЛРОСЫ на уровне 120 рублей и рекомендацию «держать».

Выручка АЛРОСЫ по итогам 1 квартала 2021 года составила 90,8 млрд руб., что на 8% меньше, чем в 4 квартале 2020 года на фоне снижения объема реализации алмазов (-9% кв/кв), отчасти нивелированного ростом отпускных цен. По сравнению с кризисным 1 кварталом 2020 года АЛРОСА увеличила выручку на 45%.

EBITDA компании в отчетном периоде достигла 33,5 млрд руб. (+5% кв/кв; +12% г/г) ввиду крайне благоприятной конъюнктуры рынков сбыта и сокращения управленческих и коммерческих расходов. В результате рентабельность по EBITDA повысилась до 37% против 32% кварталом ранее. Чистая прибыль АЛРОСА выросла до 24 млрд руб. (+13% кв/кв).

Свободный денежный поток в отчетном периоде остался высоким, превысив 52 млрд руб. благодаря заметному сокращению складских запасов и сезонно невысокого уровня инвестиций. В результате имеющиеся в распоряжении компании денежные средства превысили долг компании, обеспечив отрицательный показатель долговой нагрузки (Чистый долг/EBITDA LTM: -0,2х).

Компания вновь, как и после публикации операционных результатов, отметила, что сильные результаты 1 квартала обусловлены высоким спросом на ювелирную продукцию с бриллиантами и низкими уровнями запасов последних на ключевых рынках (США, КНР), а также подтвердила свою позитивную оценку дальнейшей динамики конечного потребления при более медленном восстановлении предложения.

Мы оцениваем представленную отчетность как ожидаемо сильную, отмечая, что уверенный рост операционных доходов и денежных потоков обусловлены в значительной степени разовыми факторами (высокий спрос и сложившиеся на рынке после кризиса и реализации масштабных программ стимулирования в развитых странах дисбалансы). Прогноз компании позволяет ожидать неплохих результатов АЛРОСЫ в середине этого года, однако не дает нам достаточных оснований как для повышения долгосрочного прогноза по рынку алмазов, так и целевого ориентира по акциям компании. Мы оцениваем АЛРОСУ как крепкую дивидендную историю, однако пока оставляем нашу оценку справедливой стоимости акций на уровне 120 рублей с рекомендацией «держать».

ПАО «Промсвязьбанк»