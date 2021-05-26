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ПИФ РСХБ получил награду Investfunds Awards в номинации «Первый биржевой ПИФ в сегменте ESG»

БПИФ рыночных финансовых инструментов «РСХБ - Индекс МосБиржи - РСПП Вектор устойчивого развития, полной доходности, брутто (РСХБ Управление Активами)» под управлением ООО «РСХБ Управление Активами» получил Премию Investfunds Awards в номинации «Первый биржевой ПИФ в сегменте ESG».

Премия Investfunds Awards уже на протяжении многих лет вручается компаниям, показавшим выдающиеся результаты на рынке коллективных инвестиций. Официальное награждение состоялось 20 мая 2021г. в рамках ежегодного мероприятия «Investfunds Forum XII - конференции для институциональных инвесторов» в г. Санкт-Петербург.

«Хочу выразить Организаторам благодарность за эту награду и пожелать всем нам новых открытий и запусков. БПИФ РФИ «РСХБ - Индекс МосБиржи - РСПП Вектор устойчивого развития, полной доходности, брутто (РСХБ Управление Активами)» также стал первым и единственным фондом в России, получившим рейтинг ESG от Рейтингового Агентства RAEX-Europe. Продолжая развивать тему ответственного инвестирования, в апреле 2021 г. ООО «РСХБ Управление Активами» и Московская биржа открыли торги паями БПИФ рыночных финансовых инструментов «РСХБ - Российские корпоративные еврооблигации, вектор И.Эс.Джи», - комментирует генеральный директор ООО «РСХБ Управление Активами» Роман Серов.

В линейке ООО «РСХБ Управления Активами» это уже второй биржевой фонд, соответствующий международным стандартам ESG. Первый БПИФ рыночных финансовых инструментов «РСХБ – Индекс МосБиржи – РСПП Вектор устойчивого развития, полной доходности, брутто (РСХБ Управление Активами)», основанный на принципах ESG, был запущен в июне 2020 года.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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