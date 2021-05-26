ПСБ: Настроения на мировых рынках на утро среды можно охарактеризовать как позитивные

Рубль может укрепиться ближе к нижней границе диапазона 73,0 – 74,0 за доллар

Ожидаем сохранения позитивных тенденций в российских акциях, что позволит индексу МосБиржи сделать еще один шаг к отметке 3700 пунктов

Ожидаем движения доходности 10-летних ОФЗ к 7,20% годовых

Акционеры Интер РАО (ПОКУПАТЬ) одобрили дивиденды за 2020 г. в 0,18071 руб. на акцию - (НЕЙТРАЛЬНО)

НАШЕ МНЕНИЕ: Новость оцениваем как ожидаемую, выплаты происходят в соответствии с дивполитикой. Последний день торгов с дивидендами - 3 июня, доходность - около 3,6%.

Совет директоров Мечела (-) рекомендовал выплатить 1,17 руб. на "преф" за 2020 г. - (НЕЙТРАЛЬНО)

НАШЕ МНЕНИЕ: Рекомендация СД соответствует ожиданиям, а выплаты – дивполитике (20% от чистой прибыли по МСФО). По обыкновенным акциям дивиденды не начисляются с 2013 г. из-за высокой долговой нагрузки компании. Последний день торгов с дивидендами – 9 июля, доходность – примерно 1%.

ПАО «Промсвязьбанк»