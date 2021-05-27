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«Фридой Финанс»: В фокусе отчетность Полюса

Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридой Финанс»:

Преобладала положительная динамика. Индекс Московской биржи обновил максимум. Лидерами роста среди наиболее ликвидных акций на фоне отчетности стали бумаги ТКС (+6,36%). Аутсайдерами оказались акции НЛМК (-3,25%). Пара USD/RUB торговалась в диапазоне 73,4-74.   

Полюс (+1,09%) отчитается за первый квартал по МСФО. Ожидается выручка в размере $1 033 млн при EBITDA на уровне $731 млн и чистой прибыли в объеме $456 млн. Конъюнктура рынка золота, которая ухудшилась в первом квартале по сравнению с предыдущим, вновь улучшается. Цена тройской унции достигла $1900. Спрос растет на фоне сокращения позиций в виртуальных активах. Акции Полюса – одни из фаворитов, долгосрочная цель по ним – 18 900 руб. 

Ожидаем разнонаправленную динамику. Не исключено очередное обновление максимума по индексу Московской биржи. Прогноз по паре USD/RUB: диапазон 73,00-74,00. Ориентир для индекса Мосбиржи: коридор 3700-3730 пунктов.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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