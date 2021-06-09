«Фридом Финанс»: Переговоры по инфраструктурному пакету под угрозой срыва

Илья Зубков, аналитик «Фридом Финанс»:

8 июня американские фондовые площадки демонстрировали смешанную динамику. Индекс S&P 500 вырос на символические 0,02%, до 4227 пунктов, Nasdaq поднялся на 0,31%, а Dow Jones просел на 0,09%. Среди секторов лучшую динамику показали нециклические потребительские товары (+0,96%) на фоне роста котировок ретейлеров и представителей ресторанного бизнеса. Энергетические компании (+0,88%) также закрылись в плюсе на фоне ралли в нефти. В аутсайдерах оказались сектора коммунальных услуг (-0,91%) и нециклических потребительских товаров (-0,85%).

Stitch Fix (SFIX: +14,1%) отчиталась за третий фискальный квартал выше ожиданий инвесторов, продемонстрировав выдающийся рост количества активных клиентов. Оптимизация расходов позитивно отразилась на маржинальности. Финансовый прогноз также оказался выше консенсуса.

Квартальный отчет Marvell Technology (MRVL: +5,1%) превзошел ожидания рынка. Аналитики отмечают рост показателей в сегментах хранения данных и сетей 5G.

Финансовые результаты Coupa Software (COUP: -8,2%) оказались выше ожиданий, однако годовой прогноз по выручке разочаровал инвесторов.

Сегодня на мировых фондовых площадках наблюдается смешанная динамика. Переговоры по инфраструктурному пакету зашли в тупик после того, как сенатор Капито не предоставила контрпредложения от республиканской партии на переговорах с Джо Байденом во вторник. Лидер сенатского большинства Шумер заявил сегодня, что демократы по-прежнему рассматривают вариант бюджетного примирения наряду с двухпартийными переговорами. При этом отмечается, что демократы не намерены жертвовать размером и элементами законопроекта. Однако путь бюджетного примирения может встретить сопротивление сенатора Манчина, который, являясь представителем демократов, выступает при этом за двухпартийное решение.

В настоящее время двухпартийная группа из 20 сенаторов ведет разработку резервного плана объемом $880 млрд, его детали все еще находятся в процессе обсуждения. Сегодня Байден проведет встречу с членами этой группы, но времени для достижения компромисса остается крайне мало: демократы нацелены принять законопроект к 4 июля. Помимо этого, сегодня комитет Палаты представителей по транспорту начнет рассмотрение своего собственного инфраструктурного законопроекта — плана инвестиций в дорожную инфраструктуру объемом $547 млрд в течение пяти лет.

Накануне азиатские фондовые площадки закрылись в красной зоне. Гонконгский Hang Seng опустился на 0,26%, китайский CSI 300 снизился на 0,1%, а японский Nikkei 225 упал на 0,35%. EuroStoxx 50 теряет 0,05%.

Аппетит к риску умеренный. Доходность 10-летних трежерис снижается до 1,53%. Цена на фьючерс Brent удерживается выше $72 за баррель. Золото торгуется вблизи $1892 за тройскую унцию.

Мы ожидаем, что предстоящую сессию S&P 500 проведет в диапазоне 4200–4250 пунктов.

Сегодня результаты за квартал представит крупнейший в мире по капитализации ретейлер на рынке компьютерных игр GameStop (GME). Согласно консенсус-ожиданиям, выручка компании за квартал, завершившийся в апреле, вырастет на 13,6% г/г, до $1,16 млрд, при этом убыток по EPS составит $0,82 против $1,61 в аналогичный период прошлого года. Отметим, что в 2020-м финансовые показатели компании значительно ухудшились из-за закрытия магазинов по продаже игр, поэтому ожидаемые темпы роста обусловлены эффектом восстановления. Акции GME по-прежнему пользуются невероятной популярностью у частных инвесторов и являются перекупленными относительно фундаментальных перспектив бизнеса. В фокусе участников рынка будут комментарии менеджмента относительно планов по цифровой трансформации бизнеса, так как до сих пор ясной долгосрочной стратегии не было представлено. Заявления по оптимизации структуры капитала также будут небезынтересны, поскольку ранее руководством был взят курс на снижение долговой нагрузки.

Индекс настроений от Freedom Finance сохраняется на уровне 66 из 100, по-прежнему отражая надежду участников рынка на восстановление глобальной экономики в текущем году. Инфляция и переговоры по инфраструктурному пакету также остаются в фокусе внимания инвесторов.

Технически S&P 500 по-прежнему находится в долгосрочном восходящем тренде. Торговая сессия накануне завершилась без значительных изменений. Индикатор RSI продолжает указывать на относительную силу «быков», а MACD остается на положительной территории. В краткосрочной перспективе можно ожидать обновление исторического максимума и восходящее движение к уровню 4250 пунктов.