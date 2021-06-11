Комментарии

Росбанк: Краткие итоги заседания Банка России - повышение ключевой ставки на 50 бп (до 5.50%)

Евгений Кошелев, директор офиса рыночных исследований и стратегии Росбанка:

Краткие итоги заседания Банка России - повышение ключевой ставки на 50 бп (до 5.50%) и готовность повышать ключевую ставку на последующих заседаниях – полностью соответствуют набору предпосылок, накопленных с конца прошлого заседания. Очевидно, регулятор оказался удивлен, впрочем как и все мы, инфляционной траекторией и устойчивостью инфляционных ожиданий. Однако майская инфляция – лишь вершина айсберга, так как впереди предстоит урожайный сезон и любой сбой в сезонной модели цен будет отражаться на годовых оценках инфляции и ожиданиях потребителей.

В этой связи, тезис о нахождении инфляции выше текущих прогнозов выглядит довольно значимым, но слабо поясненным – насколько прогнозы остаются позади и потребуется ли их пересмотр на ближайшем заседании. Кроме того, регулятор минимизировал дискуссию о характере инфляционной динамики, в то время как западные центральные банки довольно решительно придерживаются версии об инфляции «переходного периода» - не получится ли так, что сейчас регулятор борется с внешней инфляцией, а следующем году окажется в состоянии сверхжестких денежно-кредитных условий. Возможно, пресс-конференция Э.Набиуллиной более подробно пояснить позицию Банка России, однако пока мы исходим из аккуратной предпосылки о повышении ставки на 25 бп на следующем заседании в июле.


image003 image004 image005
/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.

Реклама на сайте

Проект «Южное побережье Байкала»
«Мы ожидаем рост турпотока на Байкал»
«Успевайте занимать места». В Иркутске обсудили планы по развитию туристических проектов на Байкале
Виртуальный Байкал увидят в ОККО
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все комментарии | Валюта | Деньги | Ценные бумаги