ПСБ: спрос на нефть вернется к допандемийному уровню лишь к концу 2022 года

МЭА выпустило ежемесячный обновленный прогноз по рынку нефти, где вопреки ожиданиям оставило неизменным прогноз на 2021 г. Ожидается, что рост спроса составит 5,4 млн барр./день. Таким образом, оценка сохранена на уровне февральской минимальной.

МЭА, вопреки нашим ожиданиям, все же оставило неизменным прогноз роста спроса на нефть на этот год: +5,4 млн барр./день – до 96,4 млн барр./день, что соответствует минимальным уровням, которые агентство ожидало еще в феврале этого года.

При этом агентство отметило, что мировой спрос на нефть сможет вернуться к допандемийному уровню только к концу 2022 года. Оценки спроса на 1 и 2 кв. 2021 г. МЭА повысило на 200 тыс. барр./день каждый квартал, а на 2-е полугодие понизило на 300 тыс. барр./день. Восстановление будет неравномерным не только по регионам, но и по секторам экономики. В развитых странах эпидемиологическая ситуация заметно лучше, тогда как медленное распространение вакцины все еще может поставить под угрозу восстановление в развивающихся странах. Сектор авиации будет восстанавливаться медленнее всего, поскольку некоторые ограничения на поездки, вероятно, останутся в силе до тех пор, пока пандемия не будет полностью взята под контроль. Ожидается, что спрос на бензин также будет отставать от уровней, существовавших до эпидемии коронавируса, поскольку продолжение практики удаленной работы и рост доли электрических и более эффективных транспортных средств компенсируют возросшую мобильность.

По мнению МЭА, удовлетворение ожидаемого роста спроса вряд ли станет проблемой. Даже после увеличения добычи нефти примерно на 2 млн барр./день в в период с мая по июль ОПЕК+ будет иметь почти 7 млн барр./день эффективных резервных мощностей. Если санкции в отношении Ирана будут сняты, дополнительные 1,4 млн барр./день могут быть поставлены на рынок в относительно короткие сроки.

Мы полагали, что МЭА повысит прогноз по росту спроса на этот год. Тот факт, что оставлены минимальные оценки и прогноз понижен на 2-е полугодит говорит о довольно скептическом взгляде агентства на перспективы спроса, несмотря на прогресс в темпах вакцинации в развитых странах и некоторых послаблениях в карантинных ограничениях. Впрочем, мы разделяем мнение, что спрос вернется к допандемийному уровню не ранее конца 2022 г., но в отличие от МЭА все же видим риски скатывания рынка нефти к профициту предложения со 2-го полугодия 2021 г. как раз из-за высвобождения объемов со стороны ОПЕК+, а также в свете более высоких текущих цен на нефть есть риски со стороны американских сланцевиков. Что касается иранской нефти, то ее возврат в случае санкций ожидается скорее к концу этого года – началу следующего.

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