Комментарии

ПСБ: Сегодня ожидаем, что российская валюта будет находиться в диапазоне 72-74 за доллар Сегодня ожидаем, что российская валюта будет находиться в диапазоне 72–74 за доллар Индекс МосБиржи во вторник может продолжить рост и попытаться продвинуться к верхней границе 3800-3850 пунктов Сегодня ОФЗ могут отыграть вчерашние потери Россия возобновит авиасообщение с девятью странамиНАШЕ МНЕНИЕ: возобновление авиасообщений окажет поддержку операционным и финансовым результатам Группы Аэрофлот, поскольку международные авиалинии являются наиболее маржинальным сегментов бизнеса. Считаем, что эффект можно будет увидеть уже по итогам 3 кв. – наиболее «горячего» для авиакомпаний сезона. Ожидаем дальнейшего увеличения рейсов в Европу и страны Азии. Рекомендуем «покупать», целевой уровень – 88 руб. на акцию. ПАО «Промсвязьбанк»

info4

Подписаться: ОК Даю согласие на обработку моих персональных данных, с условиями политики ознакомлен.

/ Сибирское Информационное Агентство /

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.



