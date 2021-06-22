ПСБ: Сегодня ожидаем, что российская валюта будет находиться в диапазоне 72-74 за доллар
Сегодня ожидаем, что российская валюта будет находиться в диапазоне 72–74 за доллар
Индекс МосБиржи во вторник может продолжить рост и попытаться продвинуться к верхней границе 3800-3850 пунктов
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Россия возобновит авиасообщение с девятью странамиНАШЕ МНЕНИЕ: возобновление авиасообщений окажет поддержку
операционным и финансовым результатам Группы Аэрофлот, поскольку международные авиалинии являются наиболее маржинальным сегментов бизнеса. Считаем, что эффект можно будет увидеть уже по итогам 3 кв. – наиболее «горячего» для авиакомпаний сезона. Ожидаем дальнейшего увеличения рейсов в Европу и страны Азии. Рекомендуем «покупать», целевой уровень – 88 руб. на акцию.
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