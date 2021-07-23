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ПСБ: ОФЗ растут в цене перед заседанием ЦБР по ставке

Дмитрий Монастыршин, главный аналитик ПСБ

По итогам торгов в четверг доходность 10-летних ОФЗ снизилась до 7,02% годовых (-10 б.п. за день и -20 б.п. за неделю). Доходность 2-летних ОФЗ снизилась до 6,73% (-3 б.п. за день и -13 б.п. за неделю). Среди факторов, которые поддерживают спрос на ОФЗ мы отмечаем рост цен на нефть, повышение склонности к риску на глобальном рынке, ослабление ожиданий относительно повышения долларовых ставок, хорошее исполнение бюджета РФ. Котировки Brent вчера выросли до 73,8 долларов за баррель, UST-10 стабилизировались около 1,28% годовых. Темпы роста потребительских цен в РФ в середине июля замедлились, но годовые темпы инфляции все еще остаются высокие: 6,7% г/г в июле по сравнению с 6,5% в июне. При такой инфляции большинство опрошенных экономистов Bloomberg от сегодняшнего заседания ЦБР ожидает повышения ставки на 100 б.п. Рост цен длинных ОФЗ в последние три дня в том числе связан с ожиданиями, что быстрое повышение ставки поможет снизить инфляцию в среднесрочной перспективе. Также покупки длинных ОФЗ активизировались на ожиданиях, что ЦБР не будет повышать ставку выше 6,5% в этом году.

Сегодня динамику цен рублевых облигаций будет определять решение ЦБР по ставке и обновленный прогноз регулятора с комментариями Эльвиры Набиуллиной. Сигнал о возможности повышения ставки выше 6,5% может вернуть доходность 10-летних ОФЗ в диапазон 7,10 – 7,30% годовых.

ПАО «Промсвязьбанк»​


/ Сибирское Информационное Агентство /
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