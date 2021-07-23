Росбанк: Рост замедлился, но сохранил настойчивость

Настроения мировых рынков

Фондовый рынок: Рост замедлился, но сохранил настойчивость. Американский S&P 500 прибавил 0.2%, исчерпав страхи из-за пандемии и возобновив ротацию в акции роста из традиционных циклических отраслей на фоне корпоративной отчетности. В Европе Stoxx 600 поднялся на 0.6% после сигналов ЕЦБ о готовности к длительной реализации мягкой политики. Исключением стали китайские площадки, где на утренних торгах отыгрывается новость о возможных штрафах для такси-агрегатора Didi в связи с проведением IPO на бирже США в июне.

Базовые ставки: Доходность 10-летних госбумаг США осталась на уровне 1.28% годовых. Реальные ставки остаются основным аргументом поддержки — одновременно высокий спрос на 10-летние TIPS на вчерашнем аукционе и слабые данные по рынку труда (рост числа заявок на пособие по безработице превысил ожидания) сигнализируют о более сдержанных ожиданиях относительно заседания ФРС (28 июля).

Сырьевой рынок: Баррель Brent стабилизировался выше отметки $73.5 в надежде на рост спроса на топливо в условиях улучшения ситуации с пандемией по сравнению с началом недели. Золото консолидировалось в интервале $1800-1810/тр.унц. — рост по-прежнему сдерживается стоимостью доллара США.

Мировые валюты: Пара EUR/USD скорректировалась вниз до 1.176. Намерение ЕЦБ придерживаться вектора мягкой ДКП с сохранением низких процентных ставок (по мнению экономистов SG до середины 2024 года) и продлить действие антикризисных программ оказало понижательное давление на евро. Ответ остается за ФРС, но в текущих условиях стоит ожидать или усиления давления (в случае усиления ястребиных сигналов) или сохранения статуса-кво в интервале 1.1750-1.1850 (в случае нейтральных сигналов).

Настроения локальных рынков

Валютный рынок: Баланс сил на валютном рынке требует пересмотра прогнозов. Стратеги SG, как и обещали, пересмотрели траекторию по курсу EUR/USD на горизонте ближайших 4 кварталов. Обновленная траектория несколько удивила целевыми уровнями, что в перспективе ближайших дней потребует от нас критической оценки траектории по курсу рубля.

Целевая траектория пары EUR/USD в 2022 году больше не смотрит в сторону 1.25-1.27, а направлена в сторону 1.12-1.14. Довольно сильный поворот, учитывая предыдущие аргументы о «справедливой» стоимости евро на уровне 1.30 и выше. В моменте «справедливая» оценка стоимости понижена до 1.20-1.22 при условии отсутствия резких действий монетарных властей в Европе и США. ЕЦБ по итогам вчерашнего заседания де-факто отверг любые сомнения и провозгласил политику длительного монетарного стимулирования, так что первое повышение ставки (и маневр с количественным смягчением) в лучшем случае может состояться к середине 2024 года, а не в 2022-2023, как предполагалось ранее. ФРС сложнее противостоять ястребиным настроениям ввиду более выраженного инфляционного шока и больших надежд на восстановление экономики. В зависимости от темпа восстановления рынка труда, американский регулятор будет уже в осенние месяцы близок к сокращению количественных стимулов, что в свою очередь, усилит поддержку доллару и через паритет процентных ставок, и рост привлекательности рисковых активов.

Это не отменяет рисков опережающего укрепления некоторых валют группы G10 против доллара, однако в новых прогнозных условиях индекс DXY ожидается на уровне 94.0-95.3 в 2022 году, что может создать определенные структурные риски для валют развивающихся стран и, в том числе, для рубля.