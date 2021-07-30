«Фридом Финанс»: В лидерах – акции РУСАЛа на фоне роста цен на алюминий

Александр Осин, аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

Несмотря на продолжающуюся консолидацию фондового рынка США, индекс Мосбиржи сегодня к 12:00 мск прибавил 0,5%, следуя за ценами на нефть.

Основным фактором, определившим рыночную динамику, на наш взгляд, являются итоги заседания FOMC США: американский регулятор не намерен повышать ключевую ставку или сворачивать программу количественного смягчения в течение ближайших месяцев.

Китайские финансовые власти, чтобы успокоить рынок, в среду провели совещание с руководителями крупнейших банков, на котором заявили, что ужесточение регуляторной политики не коснется широкого спектра отраслей экономики.

В российском фондовом сегменте акции Сбербанка сегодня достаточно слабо отыграли публикацию отчета по МСФО за второй квартал. При этом рост чистой прибыли эмитента превзошел консенсус-прогнозы и составил в апреле-июне более 325 млрд руб., что может транслироваться в повышение общерыночных ожиданий по этому показателю на 10-20% и пересмотр вверх оценок справедливой стоимости Сбера на 13-18%. Кроме того, банк отразил в отчете ускорение прироста комиссионных доходов по итогам первого полугодия до 19% г/г против 11% г/г за аналогичный период 2020-го, что свидетельствует о возможном повышении выручки от российского розничного сегмента в перспективе ближайших кварталов. Негативным моментом отчета стало замедление прироста активов на фоне усиления инфляционных и кредитных рисков. Как следствие, потенциал позитивного пересмотра оценки банка представляется ограниченным.

Лучше рынка сегодня торгуются акции РУСАЛа. Котировки получили импульс роста на фоне повышения цен на алюминий и недавнего заявления менеджмента о возможном сокращении экспорта в ответ на введение пошлин. Как показала ситуация с Норникелем в начале года, в настоящее время рынок может достаточно быстро нарастить покупки при формировании рисков дефицита продукции в сегменте металлов.

В аутсайдерах сегодня оказались бумаги Mail.ru Group после выхода квартальной отчетности. Выручка группы, несмотря на рост в годовом исчислении на 28%, осталась во втором квартале вблизи значений за последние два года. Чистый убыток акционеров при этом составил 4,88 млрд руб. Как следствие, оценки чистой прибыли компании по итогам года, возможно, будут уменьшены рынком на 25–50% в ближайшие месяцы. Низкие темпы прироста реальных доходов, усиление конкуренции и повышение оценочных рисков инвестиций в секторе на фоне ускорения инфляции, по всей видимости, продолжат оказывать негативное влияние на результаты компании в среднесрочном периоде. Несмотря на возможное улучшение статистики потребления в РФ во втором полугодии, инфляционное давление на маржу компании, вероятнее всего, усилится в 2022-м.

В четверг во второй половине дня преобладают шансы повышения рынка, но этот рост будет ограничен техническими и внешними факторами. Целевой диапазон закрытия торгов для индекса Мосбиржи: 3745-3835. Ориентиры для валютных пар USD/RUB и EUR/RUB: 73,00-73,45 и 86,85-87,35 соответственно.