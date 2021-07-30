Комментарии

ПСБ: Магнит объявил неаудированные финансовые результаты за 2 кв. 2021 г. Магнит опубликовал неаудированные финансовые результаты по МСФО за 2 кв. 2021 г. Выручка увеличилась на 9,6% г/г, EBITDA немного сократилась, а рентабельность сохранилась на высоком уровне 7,1%. Приобретенные магазины Дикси войдут в состав ритейлера начиная с 3 квартала. Мы позитивно оцениваем отчетность компании: несмотря на эффект высокой базы, ритейлер нарастил выручку и увеличил LFL продажи. Рекомендуем «держать», целевой уровень – 6000 руб. на акцию. ПАО «Промсвязьбанк»

info4

Подписаться: ОК Даю согласие на обработку моих персональных данных, с условиями политики ознакомлен.

/ Сибирское Информационное Агентство /

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.



