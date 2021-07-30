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ПСБ: Магнит объявил неаудированные финансовые результаты за 2 кв. 2021 г.

Магнит опубликовал неаудированные финансовые результаты по МСФО за 2 кв. 2021 г.

Выручка увеличилась на 9,6% г/г, EBITDA немного сократилась, а рентабельность сохранилась на высоком уровне 7,1%. Приобретенные магазины Дикси войдут в состав ритейлера начиная с 3 квартала. Мы позитивно оцениваем отчетность компании: несмотря на эффект высокой базы, ритейлер нарастил выручку и увеличил LFL продажи. Рекомендуем «держать», целевой уровень – 6000 руб. на акцию.

ПАО «Промсвязьбанк»


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/ Сибирское Информационное Агентство /
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