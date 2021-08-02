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«Фридом Финанс»: Нефть поддержит российский рынок

Александр Осин, аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

Индекс Мосбиржи к 12:00 мск 30 июля снизился на 0,5% на фоне умеренной коррекции нефтяных цен и негативной динамики на американских площадках, вызванной новостью о том, что ВВП Штатов за второй квартал вырос лишь на 6,5% при консенсусе 8,4%.  Замедление восстановления экономики США было обусловлено сокращением запасов, поэтому в ближайшие кварталы рост ВВП может выйти на заложенные в прогнозы темпы.  

Немного лучше рынка выглядят сегодня акции ВТБ. Чистая прибыль банка во втором квартале составила 85 млрд руб., что оказалось примерно на 13% выше общерыночных ожиданий. Прогноз руководства ВТБ по чистой прибыли на весь текущий год был повышен с 250-270 млрд до 295 млрд руб. С учетом сокращения отчислений на возможные потери на 54% г/г и в целом позитивного внешнего фона дисконт к справедливой стоимости банка может быть снижен, а цель по ее акции, вероятно, повысится на 15-20%.  Слабый рост котировок ВТБ, несмотря на позитивные новости, может быть связан с краткосрочной динамикой широко рынка акций, а также рисками для упомянутого повышения таргета по акциям банка. 

В плюсе сегодня акции МТС. Поводом для их роста стала новость о повышении минимального тарифа на сотовую связь в России на 16%, до 326 руб. в месяц, за первое полугодие. Если эти данные найдут  подтверждение в финансовой отчетности оператора за этот период, прогнозы прибыли и таргет по акции могут быть повышены на 3-8%. 

Акции ТГК-1 снижаются в связи с закрытием дивидендного гэпа. Результаты по РСБУ и данные о повышении выработки электроэнергии в январе-июне на 7,7% г/г, до 16,190 млрд кВт/ч, дают основания рассчитывать, что в ближайшие месяцы справедливая стоимость акции компании будет пересмотрена в сторону повышения. 

Стабильность цен на нефть и успешный сезон отчетности в США, а также технические факторы позволяют предположить, что во второй половине текущей сессии российский рынок выйдет в плюс. Ориентир на закрытие для индекса Мосбиржи: 3765-3835 пунктов. Целевые диапазоны для USD/RUB и EUR/RUB: 72,75-73,45 и 86,85-87,05 соответственно.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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