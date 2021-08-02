ИАЦ «Альпари»: Американский ВВП испортил «быкам» конец недели

На сегодняшних торгах на Московской бирже, большинство «голубых фишек» в минусе. Основные фондовые индексы находятся в «красной» зоне. Индекс МосБиржи теряет 0,81% и находится около 3773 пунктов, долларовый индекс РТС проседает примерно на 0,79% и держится около 1626 пунктов. С высокой вероятностью в понедельник, 2 августа, российский фондовый рынок откроется по индексу МосБиржи в коридоре 3750-3780, а долларовый индекс РТС — в районе 1610-1640 пунктов.

Падение российского фондового рынка происходит на фоне умеренной коррекции нефтяных цен и негативной динамики на американских площадках. Последняя вызвана новостью о том, что ВВП США за второй квартал 2021 года вырос лишь на 6,5% при консенсусе 8,4%

Международный арбитраж под эгидой Постоянной палаты третейского суда вынес решение по существу спора компании Yukos Capital Sarl с Российской Федерацией, присудив бывшей структуре группы «ЮКОС» компенсацию на $5 млрд, включая проценты и судебные издержки. Такие суммы никто и никогда не платит. Только военные репарации. С учетом проигранного дела на $57 млрд России все равно сколько она еще проиграет. У нее нет коммерческих зарубежных активов даже на $1 млрд.

У России в лице Генеральной прокуратуры есть возможность оспаривать и юрисдикцию, и некоторые процедурные аспекты решения арбитража в гражданских судах Швейцарии еще несколько лет. При этом Швейцария уже вставала на сторону России в подобных делах ранее. По Конституции у нас приоритет национального права. А история с атакой на Россию будет продолжаться еще несколько десятков лет. Ну это, примерно, как французские требования к Москве погасить облигации царских железных дорог. История с «ЮКОСом» никак не касается миноритариев «Газпрома» и «Роснефти».

Доллар/рубль к концу дня котируется по 73,07 (-0,10%), евро/рубль – 86,67 (- 0,34%). В понедельник американская валюта, скорее всего, проведет торги в диапазоне 72,80-73,10 руб., а единая европейская – 86,60-87,00 руб. Основной причиной укрепления российской валюты стало резкое снижение инфляции до уровней предыдущих лет третью неделю подряд. Это усиливает ожидания рынка в отношении того, что цикл повышения ключевой ставки Банка России завершен и стимулирует спрос на долговые активы.

Александр Разуваев, руководитель ИАЦ «Альпари»