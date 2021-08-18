Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 18 августа: 4 238,0601 руб/1 г золота и 56,4600/1 г серебра ЦБ РФ с 18 августа установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 4 238,0601 руб.

1 грамм серебра - 56,4600 руб.

1 грамм платины - 2 418,9800 руб.

1 грамм палладия - 6 108,8701 руб. Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 47,9902 р. (1,15%) . Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,9100 р. (1,64%) . Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 31,0601 р. (1,30%) . Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 56,7799 р. (0,92%) .

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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