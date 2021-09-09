ИАЦ «Альпари»: Покупатели соблюдают осторожность

Российский фондовый рынок вернулся к покупкам, ведь и новостной поток стабилен, и сырьевая конъюнктура радует. Индекс МосБиржи консолидируется около 4015 пунктов и может сейчас оставаться в диапазоне 4000-4035 пунктов. Индекс РТС завис рядом с 1724 пунктами и способен двигаться в коридоре 1720-1735 пунктов.

Акции «Русала» в фаворитах спроса. Вероятно, ситуация с глобальными ценами на алюминий здесь имеет решающее значение. После политического переворота в Гвинее, на чью долю приходится порядка 20% мировых поставок бокситов для производства алюминия и самые большие мировые разведанные их запасы, инвесторы забеспокоились по поводу общемирового предложения алюминия. Цены, которые и так стоят в восходящем торговом канале с февраля 2021 года, ускорили рост и будут пока его продолжать. На этом фоне акции «Русала» обновили максимум на уровне 67,75 руб. и могут двинуться к 70,00 руб.

Бумаги «Мечела» остаются бенефициарами сбоев монгольских поставок кокса и угля в Китай. Здесь после обновления пиков накануне ажиотаж немного улегся, но покупки есть, и они могут вернуть цену в область 175 руб.

В акциях «Акрона» идет стабилизация после вчерашней колоссальной волатильности — в конце концов, дивидендная история тут не самая плачевная, даже наоборот. Бумага торгуется рядом с 6586 руб. и может вернуться в область 6800 руб.

Акции TCS третий день подряд плавно снижаются и движутся к 6776 руб., могут отступать вплоть до 6500 руб. В этом нет ничего страшного, так как рынок просто ищет точку опоры для новой волны приобретений.

Доллар США сегодня поднялся выше 73,50 руб., порядком напугал поклонников рубля и отступил ниже. Вечерние торги идут около 73,35 руб., краткосрочно «американец» может колебаться в коридоре 73,00-73,50 руб. Евро стоит 86,67 руб. и все так же остается в диапазоне 86-88 руб.

Анна Бодрова, старший аналитик ИАЦ «Альпари»